Un ancien joueur du FC Barcelone accusé d’avoir fait jouer son jumeau dans le championnat roumain

Un ancien footballeur de l’équipe B du FC Barcelone et du Villarreal accusé d’avoir fait jouer son jumeau dans le championnat roumain.

Dans le monde du football, les histoires les plus inattendues ne cessent de surgir, et celle d’Edgar Ié, ancien défenseur de l’équipe B du FC Barcelone et du Villarreal, en est une parmi les plus surprenantes. Accusé d’avoir laissé son jumeau, Edelino, prendre sa place sur le terrain alors qu’il aurait signé pour le Dinamo Bucarest en Roumanie, le joueur se retrouve au cœur d’un véritable scandale sportif qui ébranle le monde du football roumain, ont rapporté plusieurs médias étrangers ce lundi 13 mai.

Le Dinamo Bucarest, l’un des clubs les plus prestigieux de Roumanie, pensait avoir recruté Edgar Ié en janvier dernier. Cependant, des doutes persistent quant à l’identité réelle du joueur ayant foulé les terrains sous le maillot du club roumain. Les médias locaux se sont emparés de cette affaire captivante, soulevant des questions sur l’authenticité du joueur et les raisons pour lesquelles il aurait pu faire jouer son jumeau à sa place.

Les soupçons ont été alimentés par plusieurs indices troublants. Malgré son expérience dans plusieurs championnats européens dont en France et en Turquie et un passé dans des clubs renommés tels que le FC Barcelone et Villarreal, Edgar Ié aurait été incapable de communiquer en anglais, et aurait même refusé de présenter son permis de conduire comme preuve d’identité. De plus, son niveau de jeu aurait été bien en-deçà des attentes, ce qui a conduit le club à le reléguer à un entraînement individuel à l’écart de l’équipe première.

La Fédération roumaine de football a ouvert une enquête pour démêler le vrai du faux dans cette affaire. Le Dinamo Bucarest envisage même de recourir à un test ADN pour établir définitivement l’identité du joueur ayant évolué sous ses couleurs. Si les soupçons se confirment, le club pourrait être sanctionné et risquerait de perdre les points obtenus lors des matches où Edelino aurait joué à la place d’Edgar Ié, ont indiqué les médias qui ont relayé l’information.

En attendant les résultats de l’enquête, le mystère d’Edgar Ié continue de captiver l’attention des passionnés du football à travers le monde, notamment dans les médias.

