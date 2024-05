Un homme perd la vie après avoir sauté du pont du «Icon of the Seas», le plus grand navire de croisière au monde

Un homme dont l’identité n’a pas été révélée dans les médias perd la vie après avoir sauté du pont du plus grand navire de croisière au monde «Icon of the Seas»

Un tragique incident s’est déroulé à bord du navire de croisière «Icon of the Seas» de la compagnie Royal Caribbean, un passager dont l’identité n’a pas été révélée est décédé après être passé par-dessus bord. Cet événement a eu lieu lors d’un voyage reliant la Floride au Honduras. Les raisons de son geste restent inconnues, ont rapporté plusieurs médias étrangers.

Un garde-côtes ayant participé au sauvetage a indiqué que l’homme a été «déclaré décédé». La victime est tombée du haut du pont du paquebot, qui transportait 7.600 passagers et 2.350 membres d’équipage. Le navire avait quitté la Floride pour un voyage de sept nuits vers le Honduras.

Le navire de croisière a immédiatement déployé un bateau de sauvetage pour localiser l’homme et le ramener à bord. Malheureusement, malgré ces efforts, l’homme a succombé à ses blessures. Selon le média Cruise Hive cité par CNEWS, l’incident s’est produit à plus de 480 kilomètres des côtes américaines. Le navire a dû interrompre sa course pendant environ deux heures pour permettre le retour de la victime à bord.

Bien que la chute n’ait pas causé immédiatement la mort de l’homme, il est décédé des suites de ses blessures peu après avoir été remonté sur le pont. Les autorités n’ont pas révélé les raisons de ce geste tragique.

De nombreux passagers ont partagé des vidéos de la mission de sauvetage sur les réseaux sociaux, exprimant leur choc de voir le passager retrouvé vivant initialement. Les séquences montrent les bateaux de sauvetage s’éloignant du navire pour récupérer la victime.

Ce drame souligne la grandeur du «Icon of the Seas», aujourd’hui le plus grand navire de croisière au monde. Inauguré en janvier dernier, il mesure environ 366 mètres de long, surpassant la hauteur de la tour Eiffel. Le paquebot dispose également du plus grand parc aquatique en mer avec sept piscines, et offre un assortiment de 40 restaurants et lieux de loisirs.

