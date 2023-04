​

Un porte-parole de YouTube explique pourquoi la plateforme a fermé la chaîne de Izo 5 segonn, chef de gang de Village de Dieu.

Izo 5 segonn chef de gang de Village de Dieu qui s’est converti en rappeur depuis quelques années, a été banni par YouTube le jeudi 13 avril 2023 après une pétition lancée par les internautes réclamant la fermeture de sa chaîne. La plateforme des médias sociaux qui appartient à Google vient de fermer la chaîne du chef de gang rappeur qui à travers ses morceaux fait de la promotion pour la violence. Jack Malon, un porte-parole de YouTube, vient de confirmer la nouvelle pour le journal Miami Herald et explique les raisons de cette décision qui fait réjouir les internautes haïtiens.

“Nous avons fermé la chaîne en question pour avoir enfreint nos directives communautaires, qui interdisent les contenus incitant les autres à commettre des actes de violence”, a déclaré le porte-parole de la plateforme.

Les internautes étaient remontés contre YouTube après que le chef de gang rappeur avait montré une plaque qu’il avait reçue de la plateforme. C’est une plaque d’argent, un YouTube Creator Award décerné aux créateurs de contenu qui atteignent 100 000 abonnés. Il en avait au moins 111 000 sur sa chaîne. “Le Silver Play Button, le nom du prix, n’est pas une approbation des créateurs ou de leur conduite en dehors de notre plate-forme, et nous attendons de tous les créateurs qu’ils respectent nos directives communautaires ” , a déclaré Malon.

Une campagne avait été lancée depuis cette semaine pour faire supprimer la chaîne du caïd de Village de Dieu qui impose sa loi à l’entrée sud de la capitale et dans les environs du centre-ville de Port-au-Prince. Une pétition lancée sur change.org avait recueilli plus de 20 000 signatures. “Les pétitionnaires ont fait valoir que le chef de gang ne devrait pas être autorisé à monétiser son contenu en transformant ses abonnés en revenus. Il ne devrait pas non plus avoir accès à YouTube.

À l’aide de sa chaîne par l’intermédiaire de ses chansons Drill, Izo avait l’habitude de vanter ses exploits, parler de sa force et surtout inciter à la violence malgré qu’il se soit toujours défendu à travers des vidéos en indiquant n’avoir aucun rapport avec les actes de banditisme et se réclame être un rappeur qui a consacré son temps à faire de la musique.

Après cette nouvelle, des milliers d’internautes se réjouissent. Mais certains posent des questions. Que va faire Izo? Va-t-il passer sa colère sur les citoyens?

