Un rapport du CPJ révèle que plus des trois quarts de journalistes tués en 2023 sont des victimes de la guerre israélo-palestinienne

​

​

La guerre entre Israël et le Hamas porte les meurtres de journalistes à un niveau dévastateur en 2023, selon un rapport du Comité pour la Protection des Journalistes (CPJ).

Le Comité pour la Protection des Journalistes (CPJ) a publié un rapport sur l’assassinat des journalistes à travers le monde durant l’année 2023. Selon les responsables du CPJ, sur les 99 journalistes et travailleurs de médias tués l’année dernière, les trois quarts d’entre eux sont morts dans la guerre entre Israël et Gaza. Kathy Jones, directrice éditoriale adjointe du Comité pour la protection des journalistes, auteur du rapport, a également expliqué la méthodologie utilisée par l’institution pour rédiger le document.

“Plus des trois quarts des 99 journalistes et professionnels des médias tués dans le monde en 2023 sont morts dans la guerre entre Israël et Gaza , la majorité d’entre eux étant des Palestiniens tués dans les attaques israéliennes sur Gaza. Le conflit a coûté la vie à plus de journalistes en trois mois qu’il n’y en a jamais eu dans un seul pays en une année entière”, lit-on dans le rapport du Comité pour la Protection des Journalistes.

Par ailleurs, le CPJ a souligné que le total mondial pour 2023 est le plus élevé depuis 2015 et une augmentation de près de 44 % par rapport aux chiffres de 2022.

Une fois exclus les décès à Gaza, en Israël et au Liban, les meurtres ont nettement diminué par rapport à 2022, lorsque le CPJ a recensé un total de 69 décès , dont 43 liés au travail. En dehors des décès survenus lors de la guerre entre Israël et Gaza, 22 journalistes et professionnels des médias ont été tués dans le monde en 2023.

Les recherches du CPJ ont confirmé que 13 de ces décès étaient liés au travail ; les circonstances des autres décès font toujours l’objet d’une enquête. Dans les 18 autres pays où des journalistes ont trouvé la mort en 2023, le CPJ a recensé un à deux décès dans chacun.

Rappelons que la Fédération internationale des journalistes avait publié le 31 décembre dernier son rapport sur le nombre de décès des journalistes à travers le monde. Selon le document, 120 journalistes et travailleurs des médias, dont 11 femmes, ont été tués l’année dernière. 68% d’entre eux ont été victimes dans le cadre du conflit à Gaza, en Palestine, selon la FIJ.

À lire aussi :

Taïwan encerclé par des navires chinois