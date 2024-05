Une performance époustouflante de ZAFEM à Paris

​

L’ambassadeur d’Haïti en France, Josué Dahomey, et son épouse ont exprimé leur admiration et leur gratitude envers le groupe ZAFEM lors d’une soirée mémorable à Paris. Avec une gerbe de fleurs symbolique, l’ambassadeur a salué la performance exceptionnelle du groupe et a souligné l’importance de l’album “LAS” dans le patrimoine culturel musical haïtien.

Dans son discours, l’ambassadeur Dahomey a déclaré : “ZAFEM est bien plus que ZAFEM désormais. C’est notre affaire à tous. Se ZAFÈ jenerasyon sa ki gen chans pou l ap viv premye moman ZAFEM nan, menm jan li se deja ZAFE lòt jenerasyon ki ap vinn aprè nou yo ».

C’est pour cette raison que l’ambassadeur s’est déplacé pour féliciter personnellement le groupe ZAFEM et transmettre un message très fort aux talentueux artistes :

“Chapeau bas ! Vous êtes en train d’écrire une nouvelle page de l’histoire de la musique haïtienne, latino-américaine, voire internationale.Chapeau bas ! Vous êtes la locomotive d’une révolution musicale du compas qui se déroule sous nos yeux.Chapeau bas ! En chantant ‘Dyaman Nan Bidonvil’, vous devenez des diamants dans la vie culturelle de tout un peuple et de chacun d’entre nous.”

L’ambassadeur a conclu son discours en remerciant le groupe ZAFEM pour leur engagement à offrir le meilleur de leur art au pays.

“Merci d’offrir au pays ce qu’il y a de meilleur en vous,Merci d’être pour nous un ZAFEM enchanté !”

Cette soirée restera gravée dans les mémoires comme un moment de célébration de la musique haïtienne et de l’héritage culturel du pays. Le groupe ZAFEM continue de briller sur la scène internationale, propulsant le compas dans de nouvelles dimensions et inspirant les générations présentes et futures.

