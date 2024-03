Voici la liste complète des 9 membres du Conseil Présidentiel

​

Après un volte face de dernière minute, la liste complète des 9 membres du Conseil présidentiel va être communiquée à la Caricom.

La composition de ce Conseil présidentiel se faisait encore attendre jusque très tard mercredi soir tellement les enjeux sont importants et les protagonistes de tout bord essaient de tirer leur épingle du jeu.

Car nous assistons bien à un jeu politique dans lequel chaque partie va plaider pour sa propre chapelle en espérant faire partie du lot gagnant.Une loterie où les forces politiques visibles et invisibles vont devoir faire preuve de dextérité pour ne pas se brûler les ailes et convaincre ses militants du bien fondé de sa position.

A commencer par l’ancien élu du Nord,Moïse Jean Charles, qui récemment avait rejeté d’un revers de main la proposition de la Caricom, s’évertuant à mettre en place son propre Conseil présidentiel composé de trois membres dont Guy Philippe.Quelques jours plus tard, l’ex sénateur revient sur sa position et sa plateforme à travers l’organisation Réseau National des Paysans soumet le nom de Me Emmanuel Vertilaire pour intégrer le Conseil.

Le second changement vient du regroupement politique EDE-RED-Compromis historique qui initialement avait choisi comme représentante Mme Marie Ghislaine Mompremier.Mais c’était sans compter sur le discours bouleversant qu’a tenu au nom d’Haïti l’ambassadeur de notre pays à l’Unesco, Mme Dominique Dupuy.

Il est vrai que, depuis sa dernière intervention largement médiatisée et diffusée sur les réseaux sociaux, la diplomate est devenue en très peu de temps un acteur influent capable de donner une voix crédible au sein du Conseil présidentiel.Interrogé pour savoir pourquoi le regroupement a remplacé Marie Ghislaine Mompremier alors que son nom avait été déjà soumis à la Caricom, une source indique que EDE, RED et Compromis ont fait des rencontres et ont estimé qu’ils doivent apporter ce changement, soulignant que Marie Ghislaine Mompremier « a compris ce choix et elle va continuer à servir le pays… »

Le Conseil présidentiel de transition est maintenant composé de sept membres réguliers. Le Collectif des partis politiques du 30 janvier a désigné Edgard Leblanc Fils; Fanmi Lavalas a désigné Leslie Voltaire; Dominique Dupuy est la représentante du regroupement EDE, RED et Compromis historique. L’Accord de Montana a fait le choix de Fritz Alphonse Jean, Laurent St Cyr a été désigné par le secteur privé et le Dr Louis Gérald Gilles représente l’Accord du 21 décembre.

Frinel Joseph et René Jean-Jumeaux, les deux observateurs au Conseil présidentiel ont été désignés respectivement par des organisations de la société civile et le Rassemblement pour une entente nationale et souveraine (REN).La Caricom dispose désormais d’une liste de neuf noms pour le Conseil présidentiel de transition.

