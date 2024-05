​

Yves Lafortune en tournée en Europe

Dans un monde où la musique transcende les frontières et les différences culturelles, le konpa haïtien émerge comme un puissant vecteur d’unité et de solidarité. Yves Lafortune, une figure éminente dans le domaine des politiques publiques, se lance dans une nouvelle aventure qui promet de redéfinir la musique haïtienne à travers son dernier ouvrage, “Zafèm zéro fot”, publié cette année chez C3 éditions. Ce texte ambitieux aspire à offrir une nouvelle perspective sur le konpa, soulignant son rôle essentiel dans le tissu social haïtien.

La publication de “Zafèm zéro fot” coïncide avec la sortie de l’album LAS du groupe Zafèm, un événement que Lafortune a saisi pour marquer les esprits avec un geste symbolique. Dans cette foulée, Orso Dorélus a également publié un livre consacré au groupe Klass, contribuant ainsi à enrichir le discours autour du konpa.

Lafortune ne s’arrête pas là. Il invite le public à une conférence exceptionnelle à l’Ambassade d’Haïti à Paris, le 15 mai 2024, pour explorer ensemble le konpa en tant que ciment de l’unité nationale. Cet événement, qui aura lieu à la Rue Theodule à Paris, promet d’être un moment mémorable pour les amateurs de musique et de culture haïtienne. Deux jours plus tard, le 17 mai, une session similaire se tiendra à l’Ambassade d’Haïti à Bruxelles, offrant une autre occasion de célébrer cette musique qui nous unit.

L’initiative de Yves Lafortune de placer le konpa au cœur du dialogue culturel et social est un vibrant rappel de la puissance de la musique comme outil de liaison et de guérison. En ces temps de divisions, le konpa se dresse comme un phare d’unité, nous rappelant les valeurs partagées qui nous lient en tant que communauté mondiale. Ne manquez donc pas cette occasion de plonger dans l’univers du konpa et de découvrir son potentiel à créer des ponts entre les cœurs et les esprits, au-delà de nos divergences!

