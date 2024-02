14 février, le jour des amoureux: quelles sont les histoires qui se cachent derrière cette date?

​

14 février, le jour des amoureux: quelles sont les histoires qui se cachent derrière le jour de la Saint-Valentin.

Chaque 14 février, les couples sont aux anges. Cette date est considérée comme le jour des amoureux ou jour de la Saint-Valentin. Durant toute la journée, des fleurs et des chocolats seront échangés entre ceux qui ont une relation sentimentale. Mais pourquoi on célèbre cette date? Quelles sont les histoires qui se cachent derrière elle? À travers des recherches combinées, la rédaction de Juno7 va vous plonger dans les origines et d’autres détails liés à cette fête.

Bien avant d’aller plus loin dans notre recherche, la rédaction de Juno7 souhaite une joyeuse fête de la Saint-Valentin à tous les internautes qui n’ont jamais raté l’occasion de célébrer cette journée des amoureux.

Pour la petite histoire, on raconte toujours que la Saint-Valentin est le saint patron des amoureux. Il a été un prêtre romain emprisonné qui serait tombé sous le charme de la fille de son geôlier, alors qu’il attendait son exécution, et aurait échangé avec elle des mots d’amour signés « Ton Valentin ».

Toutefois, le sociologue Jean-Claude Kaufmann, auteur du livre d’Histoire Saint-Valentin, mon amour (éditions Les Liens qui Libèrent), a démenti cette parole dans son ouvrage. “Il y a en fait eu entre huit et treize Saints Valentin, et l’un d’eux a célébré des mariages chrétiens à Rome à l’époque où ceux-ci étaient persécutés. Pour cette raison, il aurait été emprisonné, et exécuté le 14 février 270. » Pas de fille du geôlier donc, ni de mots doux pour le martyr chrétien.”

Le sociologue dans son ouvrage croit que cette fête est une célébration libertine, les Lupercales romaines. “C’était une tradition religieuse païenne”, explique Jean-Claude Kaufmann. “Les hommes parcouraient la ville et fouettaient les femmes sur le ventre avec des lanières de cuir pour les rendre fertiles. Ces célébrations s’achevant souvent par des bacchanales (des fêtes religieuses célébrées dans l’Antiquité, où les gens buvaient sans limite), les chrétiens cherchent bientôt à y mettre bon ordre”, a-t-il ajouté.

Le sociologue a même associé l’animal l’ours à cette fête. Il fait référence au Moyen- Age où plusieurs carnavals, notamment amoureux, prennent place au mois de février. “Le carnaval est une inversion de l’ordre social, un rituel de célébration, un jour de fête où tout est possible”, a analysé Jean-Claude Kaufmann. “Les carnavals amoureux sont alors des fêtes autour de l’ours, qui a une symbolique extrêmement sexuelle. Les hommes se déguisent en ours, attrapent des femmes et les entraînent dans leur antre, où se déroulent de nombreux viols. Il s’agissait d’une pratique violente et sexiste, mais à l’époque très répandue et impunie”, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le sociologue plaide pour une réinvention de la Saint-Valentin, c’est-à-dire pour qu’elle devienne la fête de l’amour sous toutes ses formes. “Il ne faut pas laisser cette fête sombrer ! Car nous avons, plus que jamais, besoin d’amour”, a-t-il dit.

Une chose est sûre, les historiens ne s’accordent pas sur les origines de la Saint-Valentin, a souligné le site National Geographic. En raison de nombreuses histoires, certains parviennent à poser des questions pour savoir si le 14 février découle d’une fête, d’une exécution, ou encore d’un poème ?

