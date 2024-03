Michel Sardou annonce la fin de sa carrière à 77 ans

​

​

Le chanteur français Michel Sardou qui a vendu plus de 100 millions de disques annonce sa retraite pour le 30 mars.

Il était l’un des derniers monstres sacrés de la musique pop française encore en activité. Michel Sardou a annoncé ce mercredi qu’il mettra un terme à sa longue carrière après avoir sorti son premier 45 tours en 1965 chez Barclay records…le même label qui signera également Tabou Combo.

Avant de prendre sa retraite, le 30 mars, Michel Sardou a quelques lignes à rayer sur sa to-do list. Deux concerts devant 46.000 fans à Paris La Défense Arena samedi et dimanche, la sortie d’un double live dans les bacs vendredi, des dates à Brest ou Clermont-Ferrand.

Et après ça, « la chanson et le théâtre, c’est fini », promet-il dans une interview au journal Le Parisien.

Le chanteur de 77 ans avait déjà annoncé qu’il a arrêté la chanson pour se consacrer au théâtre en 2017. Là, il ne distingue plus ses deux passions. Il avoue sa fatigue après cette dernière tournée de 63 dates. « Quand je sors de scène, après deux heures, je suis cuit. Et après la route, les hôtels, je n’en peux plus… »

Le seul truc qui pourrait le faire revenir du sud de la France où il va s’installer, ce serait l’argent mais il lance en riant à nos confrères : «Avant que je rechante, il faudra vraiment les allonger… Je suis trop cher.»

Mais il reste encore une hypothèse de le revoir… que le réalisateur Olivier Marchal lui propose un film. «C’est le seul truc qui m’amuserait.»

La discographie de Michel Sardou comprend 26 albums studio sortis entre 1970 et 2017, 19 albums live entre 1971 et 2018, plus de 20 compilations officielles et plus de 70 singles et 45 tours.

Son premier 45 tours, intitulé Le Madras, paraît en 1965 chez Barclay Records. Après une série de 45 tours qui peinent à trouver leur public, Eddie Barclay résilie le contrat de Michel Sardou en 1969, date à laquelle il rejoint le label Tréma fondé par ses amis Régis Talar et Jacques Revaux dans le but de poursuivre la production de ses disques.

Son premier album studio, J’habite en France, sort en 1970. C’est cette année là où, il s’impose comme l’un des chanteurs les plus populaires de France, treize de ses singles atteignant la première place du hit-parade et quatre de ses albums dépassant le million d’exemplaires vendus : La Maladie d’amour(1973), La Vieille (1976), La Java de Broadway (1977) et Je vole (1978).

Les années 1980, qui voient l’album Les Lacs du Connemara (1981) devenir son plus grand succès commercial, constituent aussi sa période la plus prolifique avec la parution de neuf albums studio. Ses ventes restent importantes jusqu’à la fin des années 1990.

En 2004, l’album Du plaisir certifié disque de diamant lui permet à nouveau de dépasser le million de ventes. Après une activité discographique ralentie depuis une dizaine d’années, Le Choix du fou (2017) est annoncé comme le dernier album de sa carrière.

Sa discographie est marquée par les collaborations importantes de Jacques Revaux, Pierre Delanoë, Pierre Billon, Didier Barbelivien ou encore Jacques Veneruso, notamment sur le plan des compositions, bien qu’il participe pleinement à l’écriture de la plupart de ses chansons. Les ventes totales de Michel Sardou sont estimées à plus de 100 millions d’exemplaires

À lire aussi :

Des propriétaires de compagnies opérant des vols charters sanctionnés par les États-Unis