16 mai 1812 : Dans le cadre de la lutte contre Christophe, Pétion ordonna le recrutement de paysans

Les éphémérides du jour : les fêtes nationales, les événements marquant l’histoire d’Haïti, les proverbes… l’agence en ligne Juno7 vous apporte un rafraîchissement de la mémoire.

Nous sommes le jeudi 16 mai 2024

16 mai 1812 : Alexandre Pétion, président de la République d’Haïti (départements de l’Ouest et du Sud), ordonna au colonel Tahet de former et d’envoyer un détachement de cent hommes. Ces hommes, recrutés parmi les cultivateurs armés des communes de Miragoâne, Saint Michel et Anse-à-Veau, devaient soutenir la République contre Christophe.

16 mai 2008 : La Déclaration de Lima, adoptée par les dirigeants de 60 pays lors du Ve sommet de l’Union Européenne, de l’Amérique Latine et de la Caraïbe, appelait la communauté internationale à réagir rapidement pour aider Haïti à faire face à la hausse des prix des aliments de base.

16 mai 2008 : À l’occasion des élections présidentielles en République Dominicaine, visant à réélire le président sortant Leonel Fernández, les autorités dominicaines ont fermé la frontière avec Haïti.

16 mai 2009 : Les funérailles de Carlo Mérilus, un ouvrier haïtien de 20 ans sauvagement décapité à Santo Domingo, ont eu lieu à Verrettes (Artibonite, nord). La cérémonie a rassemblé des membres de sa famille et des amis, émus et en colère contre le gouvernement.

