17 mai 1956 : des étudiants protestent à Port-au-Prince contre le maintien de Magloire à la présidence

« Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir », disait Aimé Césaire. Voici les éphémérides pour ce 17 mai 2023.

17 mai 1956 : mouvement de protestation des étudiants de Port-au-Prince contre le maintien de Magloire à la présidence. Magloire fit intervenir les soldats des casernes Dessalines qui malmenèrent les enfants. “Les témoins ont rapporté,(écrit Colbert Bonhomme) que des enfants de 12 ans criaient «à bas Magloire». Ils tombaient sous les coups et étaient étendus par terre, ils recevaient de nouveaux coups ; ils continuaient à crier de plus belle.”

17 mai 2019 : deux étudiantes de l’Université Quisqueya (Uniq) subissent des agressions sexuelles à Turgeau, non loin de la rue Mont Joli. Indignés, des milliers de citoyens ont gagné les rues de Port-au-Prince quelques jours après pour protester contre les viols perpétrés sur les femmes en Haïti.

17 mai 2018 : le Premier ministre Jack Guy Lafontant et le recteur de l’Université d’Etat d’Haïti, Fritz Deshommes, signent un protocole d’entente entre le pouvoir exécutif et l’UEH en vue de permettre à l’UEH de disposer des moyens devant favoriser sa pleine et entière autonomie dans la perspective de doter le pays de ressources indispensables à son développement.

17 mai 2010 : la justice haïtienne libère Laura Silsby, une missionnaire américaine, accusée de «vol» d’enfants haïtiens. Elle avait été arrêtée, avec un groupe de dix Américains, à la frontière dominicaine avec 33 enfants haïtiens juste après le séisme du 12 janvier. Elle aura passée seulement quatre mois en prison.

17 mai 2007 : les stations de radio des Gonaïves décident de suspendre leurs émissions en signe de protestation contre l’assassinat, la veille, du journaliste Alix Joseph, directeur de programmation de la station privée Radio-Télé Provinciale.

17 mai 1836 : signature du 2ème projet de concordat entre le gouvernement haïtien et le Saint Siège. Il fut signé par Mgr. Jean England, évêque de Charleston et légat du Pape Grégoire XVI, et le général de brigade Joseph Inginac Balthazar, les sénateurs Noël Viallet et Pierre André, et les citoyens Seguy Villevaleix Ainé et Eugène Seguy Villevaleix jeune, pour le gouvernement haitien.

