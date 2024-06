Les éphémérides du jour : les fêtes nationales, les événements marquant l’histoire d’Haïti, les proverbes… l’agence en ligne Juno7 vous apporte un rafraîchissement de la mémoire.

Nous sommes le dimanche 2 juin 2024

2 juin 1794 : Port-Républicain aux mains des Anglais.- Au bout d’une attaque qui dure près de trois jours, les Anglais s’emparent de Port-Républicain (Port-au-Prince).

2 juin 1811: Henry Christophe fut couronné au Cap. Le Roi d’Angleterre, George III, envoya un représentant à la cérémonie.

2 juin 1812: Pétion tente de corrompre certains officiers de l’armée de Christophe afin de le faire assassiner durant la messe, à Saint-Marc. Le complot fut trahi. Avant la messe, Christophe prend personnellement commande de sa garde d’honneur et fait fusiller les comploteurs sur le champ.

1935: Un comité prépare une nouvelle constitution, permettant à Stenio Vincent de passer un deuxième terme au pouvoir.

2 juin 2010 : La Commission intérimaire pour la reconstruction d’Haïti (CIRH) se réunit à Punta Cana, en République Dominicaine, au cours d’une nouvelle conférence internationale sur la reconstruction d’Haïti. 54 pays et 35 organisations internationales ont déjà confirmé leur participation à ce forum sur la reconstruction du pays qui devrait être le dernier. Il y a eu plus de conférences, plus d’engagement que de chantiers de reconstruction. Plusieurs organisations ont eu leurs pactoles et ont réglé leurs propres affaires. L’épouse du chef de la Commission comme cadeau nous a fait avaler un Martelly-Président !

