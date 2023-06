​

“Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir”, disait Aimé Césaire. Voici les éphémérides pour ce 9 juin 2023.

9 juin 1997: démission du premier ministre Rosny Smarth. Cette démission plongea le pays dans une crise politique, et pendant 21 mois, Haïti a vécu sans chef de gouvernement.

9 juin 2019 : une manifestation anticorruption à Port-au-Prince fait un mort. D’autres personnes ont été également blessées au cours de cette journée.

9 juin 2012 : quatre personnes sont mortes et une cinquantaine blessées dans un accident de la circulation au Cap-Haïtien. L’autobus qui transportait plus de 70 personnes et qui devait rentrer à Port-au-Prince s’est renversé alors qu’il venait à peine de quitter la gare.

9 juin 2006 : la présidente du Chili, Michelle Bachelet, effectue une visite de 24 heures en Haïti. Les discussions avec la cheffe d’Etat du Chili avaient porté sur une redéfinition du mandat des forces onusiennes en Haïti et un renforcement des rapports de coopération entre les deux pays.

9 juin 1948 : décès du peintre haïtien Hector Hyppolite, à l’âge de 53 ans. Natif de Saint-Marc, Hector Hyppolite est le peintre haïtien le plus reconnu et le plus admiré. Son œuvre a d’ailleurs grandement contribué à faire la renommée de la peinture haïtienne à l’échelle internationale. Le gouvernement haïtien avait décrété l’an 2008 « Année Hector Hyppolite », à l’occasion du soixantième anniversaire de sa mort.

9 juin 1799 : André Rigaud, dans son offensive d’éliminer Toussaint Louverture, s’empare de Petit-Goâve. Ce fut alors le début d’une guerre civile initiée par le mulâtre André Rigaud qui se laissa prendre au piège de Gabriël d’Hédouville qui, pour se défaire des chefs indigènes adoptait le principe “diviser pour régner”. Cette guerre civile se termina un an plus tard par la défaite de Rigaud qui abandonna l’île pour se réfugier en France.

En savoir plus:

