À cause de la violence des gangs en Haïti, Royal Caribbean suspend ses croisières vers Labadee

À cause de la violence des gangs armés en Haïti, Royal Caribbean suspend ses croisières vers Labadee.

Le média américain CNN a rapporté ce jeudi 14 mars 2024 que la Royal Caribbean a décidé de suspendre les escales des navires de croisière à Labadee, côte nord d’Haïti, en raison de la montée de la violence orchestrée par des gangs armés dans le pays, notamment dans la région métropolitaine de Port-au-Prince.

“La sûreté et la sécurité de nos invités, de notre équipage et des communautés que nous visitons sont notre priorité absolue. Notre équipe de sécurité mondiale et de renseignement surveille de près l’évolution de la situation en Haïti et, avec beaucoup de prudence, nous apportons temporairement des ajustements aux traversées visitant Labadee”, a déclaré la Royal Caribbean via un communiqué.

La compagnie de croisière est en Haïti depuis 1980. Elle a un port au niveau de Labadee qui dispose d’une sécurité privée, un complexe hôtelier de jour avec cinq plages, une tyrolienne et d’autres loisirs.

Depuis environ quinze jours, les gangs ont intensifié leur violence en Haïti. Ils ont brûlé plusieurs commissariats, tuant sur leur passage des policiers. Plusieurs familles ont été victimes de cette violence alors que le pays fait face à une crise politique qui a vu la démission de Ariel Henry et de son gouvernement.

