Afin de promouvoir une culture du secourisme en Haïti, KSPS a organisé une formation pour de nombreux jeunes

Formation de KSPS en secourisme pour une vingtaine de jeunes afin de renforcer la résilience communautaire en Haïti.

Avec le soutien de la Fondation Digicel, Gwoup Konbit, Vitol Foundation, Stop Accidents et Roots of Development, l’organisation Konbit San Pou San (KSPS) a organisé une formation intensive sur le secourisme du 31 mai au 2 juin 2024 au siège de la Digicel. Cette formation qui s’est déroulée autour du thème “Youn Dwe Ka Ede Lòt”, visait à équiper une vingtaine de jeunes avec des compétences cruciales pour intervenir en cas d’urgence.

Réponse à la vulnérabilité haïtienne

Haïti, souvent touchée par des catastrophes naturelles et des crises sanitaires, reste vulnérable en matière de premiers secours. Dr Cassandra Jean François, coordonnatrice de l’événement, a souligné l’importance de renforcer la résilience communautaire : “Pour les premiers secours, Haïti est un pays vulnérable. Nous croyons que c’est une obligation de former et d’aider à grandir la résilience communautaire. Konbit San Pou San voit un grand vide et décide d’apporter sa contribution,” a-t-elle affirmé.

Formation pratique et complète

Pendant les trois jours de formation, les participants ont été instruits par James Jean Pierre, Sterlin Saint Louis et Cassandra Jean François. Le programme couvrait des sujets essentiels :

PCSU / Bilan primaire : Évaluation rapide pour déterminer les priorités en matière de soins.

Atteintes de la peau : Gestion des brûlures, coupures et autres blessures superficielles.

Atteintes du squelette : Prise en charge des fractures et des entorses.

Hémorragie : Contrôle des saignements et prévention des chocs hémorragiques.

Atteintes respiratoires : Interventions en cas de détresse respiratoire et réanimation cardiopulmonaire (RCP).

Les participants ont appliqué ces compétences lors de séances interactives. La dernière journée a été consacrée à une révision complète et à des exercices pratiques, consolidant les connaissances acquises.

Une vision pour l’avenir

Dr Cassandra Jean François a informé que cette formation était la première d’une série prévue par KSPS. Les prochaines sessions cibleront les écoliers, les universitaires et les donneurs de sang. En multipliant ces initiatives, KSPS aspire à créer une culture du secourisme en Haïti, permettant à chaque individu de devenir un acteur clé en situation d’urgence.

Réactions et témoignages

Les participants ont exprimé leur gratitude et leur enthousiasme par rapport à cette opportunité, se sentant désormais mieux préparés à intervenir dans leur communauté. “Cette formation m’a permis de comprendre l’importance des premiers secours et de savoir comment agir rapidement et efficacement en cas de besoin”, a déclaré l’un des jeunes formés.

À la fin de la formation, des certificats ont été remis aux participants, qui ont fait le serment de respecter les exigences et l’éthique du secourisme.

L’initiative de Konbit San Pou San, en collaboration avec d’autres organisations, représente un pas significatif vers une meilleure préparation aux urgences en Haïti. En formant les jeunes aux techniques de secourisme, KSPS contribue non seulement à sauver des vies, mais aussi à construire une société plus résiliente et solidaire.

