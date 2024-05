Après trois mois de suspension, la American Airlines reprend ses vols vers Port-au-Prince

Après trois mois de suspension, la compagnie American Airlines reprend ses vols vers Port-au-Prince. Une décision saluée par l’ambassade américaine en Haïti

Ce jeudi 30 mai marque la reprise tant attendue des vols de la compagnie American Airlines vers l’aéroport international Toussaint Louverture de Port-au-Prince, après une suspension de près de trois mois à cause de la violence des gangs. Cette nouvelle ravit de nombreux voyageurs, impatients de pouvoir à nouveau se rendre aux États-Unis depuis Haïti.

La reprise des vols par la American Airlines est la première étape d’une série de retours des compagnies aériennes américaines vers la capitale haïtienne. JetBlue prévoit d’atterrir à Port-au-Prince du 5 juin prochain, suivi de Spirit Airlines qui a également des réservations prévues pour le même mois.

L’ambassade des États-Unis en Haïti a salué cette décision de la American Airlines dans une note officielle, exprimant son espoir de voir d’autres compagnies aériennes américaines suivre cet exemple prochainement.

“Nous remercions l’OFNAC, l’AAN, la Police nationale d’Haïti, le personnel de l’aéroport et les services de sécurité qui ont travaillé ensemble pour renforcer les conditions de sécurité à l’aéroport international Toussaint Louverture“

Cette collaboration entre les différentes instances haïtiennes et américaines a été cruciale pour assurer la sécurité et la stabilité nécessaires à la reprise des vols, offrant ainsi un regain d’espoir et de dynamisme pour les échanges entre Haïti et les États-Unis.

