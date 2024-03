Bad Boys 4, la date de sortie enfin révélée !

​

​

Le duo de policiers joués par Will Smith et Martin Lawrence sont actuellement en tournage du 4ème opus de la franchise Bad Boys

Will Smith et Martin Lawrence reprennent leurs rôles emblématiques pour Bad Boys 4, la suite très attendue de leur série policière à succès. Ces deux acteurs, incarnant des policiers intrépides de Miami, nous entraîneront dans de nouvelles aventures palpitantes.

Après le triomphe de Bad Boys For Life, cumulant plus de 426 millions de dollars au box-office, une suite était inévitable. En janvier 2023, Will Smith et Martin Lawrence ont confirmé cette nouvelle via une vidéo sur les réseaux sociaux, exprimant leur enthousiasme de reprendre leurs rôles emblématiques. Aujourd’hui, Will Smith a révélé sur son compte Instagram la date officielle de sortie du film, fixée au 7 juin 2024.

Adil El Arbi et Bilall Fallah reprennent les rênes de la réalisation, avec Chris Bremner à la barre du scénario. Le film promet de poursuivre l’épopée de Mike et Marcus, confrontés à un nouveau défi tout en demeurant fidèles à leur célèbre devise : « Bad Boys for life ». Les détails de l’intrigue ainsi que l’identité du méchant demeurent encore mystérieux, mais le film promet d’être plein de rebondissements et de surprises.

