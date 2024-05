Copa America 2024 : la liste officielle du Brésil sans Neymar, Richarlison et Casemiro

​

Les absences surprenantes dans la sélection brésilienne pour la Copa America 2024

Le sélectionneur du Brésil, Dorival Júnior, a récemment divulgué la liste des joueurs qui représenteront la Seleção lors de la 48e édition de la Copa America qui aura lieu aux États-Unis, du 20 juin au 14 juillet 2024. Cependant, des noms familiers et attendus par les fans ont brillé par leur absence, notamment Neymar, Casemiro et Gabriel Jesus et Richarlison, suscitant une vague de surprises et de débats parmi les internautes et les observateurs du football.

Parmi les absents les plus notables figurent Neymar, Richarlison, Casemiro, et Gabriel Jesus. Ces joueurs sont généralement des piliers de l’équipe nationale brésilienne lors de la coupe du monde 2022 et leur exclusion de la liste finale a soulevé des questions quant aux raisons derrière ces choix audacieux de la part de Dorival Júnior.

Neymar, considéré à un moment comme l’un des meilleurs joueurs du monde, est habituellement un incontournable de la Seleção. Sa créativité, sa finesse technique et sa capacité à faire basculer un match en sa faveur sont des atouts précieux pour toute équipe. La décision de ne pas l’inclure dans la liste finale laisse les fans perplexes, se demandant s’il y a des problèmes internes ou des préoccupations liées à sa forme physique. Mais une chose est sûre, l’ancien joueur du PSG exilé en Arabie-Saoudite a passé toute cette saison à l’infirmerie pour cause de blessures.

La non-sélection de joueurs tels que Richarlison, Casemiro et Gabriel Jesus soulève des interrogations. Richarlison est un attaquant polyvalent qui a apporté pendant le mondial au Qatar une menace constante devant le but adverse. Cette saison avec Tottenham, il a joué 28 matchs dans le championnat anglais pour 18 fois titulaire. Il a marqué onze buts et délivré 4 passes

Casemiro, quant à lui, est un milieu de terrain défensif fiable, capable de contrôler le jeu au milieu du terrain et de protéger la défense. Mais l’ancien joueur du Real Madrid n’a pas réalisé une très bonne saison avec Manchester United qui peine à retrouver sa bonne forme.

Gabriel Jesus est un attaquant rapide et talentueux qui a souvent été un atout précieux pour la Seleção. Leur absence dans la liste finale laisse place à des spéculations sur les critères de sélection de Dorival Júnior et sur les alternatives qu’il envisage pour combler ces lacunes. Mais, l’entraîneur peut avoir toutes ses raisons quand on regarde les chiffres de Gabriel Jesus avec Arsenal cette saison. Pour 25 matchs disputés, l’ancien attaquant de Manchester City a seulement marqué 4 buts.

Par ailleurs, Matheus Cunha est un jeune talent prometteur qui a connu une progression constante dans sa carrière. Sa capacité à marquer des buts et à créer des occasions aurait pu être un ajout intéressant à l’attaque brésilienne. Bremer, quant à lui, est un défenseur robuste et expérimenté qui aurait pu renforcer la ligne arrière de la Seleção. Leur absence laisse place à des conjectures sur les critères de sélection du sélectionneur et sur les options tactiques qu’il envisage pour le tournoi.

Alors que la Copa America 2024 approche à grands pas, la décision de Dorival Júnior de laisser de côté des joueurs de renom crée un climat d’incertitude et de spéculation chez les internautes. Les fans brésiliens attendent avec impatience de voir comment l’équipe se comportera sans ces stars habituelles et si les choix du sélectionneur se révéleront fructueux dans leur quête pour le titre continental.

