Corruption: Père Duckens AUGUSTIN, proche de Romel Bell, auditionné par le juge d’instruction

Corruption: Père Duckens AUGUSTIN, proche de Romel Bell, poursuivi pour association de malfaiteurs, ainsi que l’ancien directeur général adjoint de l’administration générale des douanes, Fritz Alcindor auditionnés par le juge d’instruction ce vendredi 28 avril.

Le magistrat Jean Wilner MORIN, en charge de l’instruction du dossier initié par le parquet du tribunal de première instance de Port-au-Prince à la suite d’une enquête de l’unité de lutte contre la corruption (ULCC) pour Blanchiment des avoirs et financement du terrorisme et enrichissement illicite a auditionné le père Duckens AUGUSTIN qui est indexé dans le rapport d’enquête comme faisant partie d’une association de malfaiteurs.

Le magistrat a auditionné cet homme d’église et ancien directeur de Food for the poor pour des faits de corruption. Selon ce rapport de l’unité de lutte contre la corruption, il est complice de blanchiment du produit du crime et a fait entrave au bon fonctionnement de la justice. Le juge Morin a aussi auditionné l’ancien directeur général adjoint de l’administration générale des douanes, Fritz Alcindor.

Ce prêtre de l’Archidiocèse du Cap-Haïtien qui fait déjà l’objet d’une mesure d’interdiction de quitter le territoire émise par le juge Morin le 3 avril dernier ainsi que BELL ROMEL, ALCINDOR FRITZ, DUBREUS ODLY, EDOUARD JULCENE, SAMEDI FERLAND, CHARLES BELAIR, BELL D. ANNA, a selon l’ULCC utilisé son statut de prêtre afin d’aider les époux BELL dans le blanchiment du produit de la corruption.

Le Père Duckens AUGUSTIN avait eu recours à toute une série de manœuvres pour éviter de répondre aux questions de la commission d’enquête de l’ULCC lors de l’enquête. Mais, il s’est finalement présenté devant le juge qui aura à l’auditionner ainsi que l’ancien directeur général adjoint de l’AGD une deuxième fois dans les jours à venir.

Selon l’ULCC, le Père AUGUSTIN a fait mention d’un montant de « cent cinquante mille Gourdes (150,000.00 Gdes) » qu’il aurait versé depuis «dix (10) ans à l’organisation Renmen Timoun yo (ORT) ». Or, suivant les informations transmises à l’ULCC par le Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST), l’organisation dénommée : «Oganizasyon Renmen Timoun Yo ,» enregistrée dans la base de données dudit Ministère le «23 octobre 2017 », n’existait pas encore. À l’évidence, M. BELL et Père AUGUSTIN sont de connivence dans la perpétration de l’acte de blanchiment du produit du crime par le truchement de l’Association « Oganizasyon Renmen Timoun Yo ».

