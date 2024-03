​

Le footballeur brésilien Dani Alves sort de prison après avoir payé la caution exigée par le tribunal de Barcelone.

Accompagné de son avocate Inés Guardiola, le footballeur brésilien Dani Alves a finalement quitté la prison Brians 2, ce lundi 25 mars 2024, après avoir payé la caution d’un million d’euro exigée par le tribunal de Barcelone. L’ancien joueur barcelonais n’a fait aucune déclaration aux journalistes au moment où il sortait du centre carcéral.

“Dani Alves a payé la caution que le tribunal de Barcelone lui a imposée pour sortir de prison. Le Brésilien est sorti de prison plus d’un an et deux mois après son entrée lorsque le tribunal a estimé que la fonction de la prison provisoire ne peut en aucun cas être de faire progresser les effets d’une hypothétique peine qui pourrait être infligée à l’accusé”, a écrit le journal espagnol AS.

D’après le journal espagnol, l’ex joueur du FC Séville et de la Juventus a monté à l’arrière du véhicule qui les attendait pour se rendre à la maison des Esplugues de Llobregat , où ils ont basé leurs racines et qui se trouve à 35 km de la prison où ils sont détenus.

Le brésilien est interdit de s’approcher de la plaignante à une distance inférieure à 1 000 mètres de son domicile, ainsi que de son lieu de travail et de tout autre lieu qu’elle fréquente. Il ne pourra pas non plus communiquer avec elle par aucun type de média jusqu’à ce qu’une sentence définitive soit prononcée.

À titre de rappel, Dani Alves a été condamné le 22 février dernier par un tribunal de Barcelone, en Espagne, à quatre ans et demi de prison pour viol.

