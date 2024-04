Des haïtiens plaident pour la justice réparatrice et de l’équité au Forum permanent de l’ONU sur les personnes d’ascendance africaine

​

Une délégation de plusieurs organisations de la société civile haïtienne et de la diaspora haïtiano-américaine plaide en faveur de la justice réparatrice et de l’équité au Forum permanent de l’ONU sur les personnes d’ascendance africaine

Des organisations de la société civile haïtienne et de la diaspora haïtiano-américaine telles que Nou Pap Domi, Nègès Mawon, Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH), Université Itinérante de Résistance, Mouvman Jistis Etik ak Solidarite (MOJEJ), Bosal Mizik, Association Kiltirel Sokija (AKS), Action pour la Reforestation et la Défense de l’Environnement (AREDE), KremeKam, Haitian Bridge Alliance ( Pon Alyans Ayisyènn), Policité, Mouvement Akò Montana et la Fondation Haïtiano-Américaine pour la Démocratie (HAFFD) participent à la troisième session du Forum permanent de l’ONU sur les personnes d’ascendance africaine, qui se tient au Palais des Nations à Genève, en Suisse.

Réalisé autour du thème “La Deuxième Décennie Internationale des Personnes d’Ascendance Africaine : Lutte contre le racisme systémique, justice réparatrice et développement durable», ce forum se déroule du 16 au 19 avril et constitue une plateforme cruciale pour faire avancer les droits et le bien-être des personnes d’ascendance africaine dans le monde.

Selon un communiqué de la Fondation Haïtiano-Américaine pour la Démocratie (HAFFD), au cours de cet événement, la délégation de la société civile haïtienne et de la diaspora haïtiano-américaine participera aux discussions aux côtés d’autres délégués haïtiens, plaidant en faveur de changements significatifs et reconnaissant la signification historique d’Haïti. Elle vise à mettre en lumière le rôle crucial d’Haïti dans l’histoire mondiale lorsqu’il a courageusement lutté contre l’esclavage. Reconnaître ce contexte historique est essentiel pour comprendre la position unique d’Haïti dans la lutte mondiale pour la justice et l’égalité.

«La délégation de la société civile haïtienne et de la diaspora haïtiano-américaine rejoint d’autres délégués haïtiens pour demander une réinitialisation des relations d’Haïti avec la communauté internationale. Ce faisant, Haïti peut accélérer son progrès socio-économique et faire avancer les droits de l’homme sur son territoire», peut-on lire dans ce communiqué.

La délégation de la société civile haïtienne et de la diaspora haïtiano-américaine a, par ailleurs, approuvé fermement l’appel à la restitution et aux réparations en faveur d’Haïti. Ces mesures visent à adresser les injustices historiques infligées à Haïti et à fournir une voie vers la guérison et l’autonomisation.

