Dossier Jovenel Moïse: le Bureau de l’ex-PM Claude Joseph réfute les accusations

Le Bureau de l’ancien Premier Ministre Claude Joseph note que l’ordonnance relatif à l’assassinat du Président Jovenel Moïse est inique.

À travers un communiqué en date du 23 février 2024 portant la signature de Claude Joseph, le Bureau de l’ancien Premier Ministre Claude Joseph dit prendre acte de l’ordonnance de clôture datée du 25 janvier 2024 du juge chargé d’instruire le dossier relatif à l’assassinat du Président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021.

Précisant être en attente de l’authentification et sa signification en bonne et due forme à ses avocats, le bureau de l’ex-premier ministre souligne qu’il s’agit d’une ordonnance bancale qui offre une récompense politique au Premier ministre Ariel Henry. Le communiqué note également qu’il s’agit d’une ordonnance inique dans laquelle le juge a artificiellement inculpé Claude Joseph en le renvoyant par devant le Tribunal Criminel sans assistance de jury.

“Si cette accusation ne résiste d’emblée à aucun examen de bon sens et participe plutôt d’une stratégie politico-judiciaire pour tenter d’inverser la présomption de culpabilité qui pèse lourdement sur Ariel Henry quant à son implication dans le drame du 7 juillet 2021, le Bureau de l’ancien Premier Ministre est davantage choqué par les motifs essentiellement politiciens et la pauvreté des indices ayant conduit le juge à retentir des surprenants faits de complicité à l’encontre de Monsieur Claude Joseph.” lit-on dans le communiqué.

En outre, ce communiqué précise qu’il est reproché au docteur Claude Joseph le fait d’avoir pris ses responsabilités après l’assassinat du Président Jovenel Moïse ne peux être un indicateur, voire un indice suffisant pour attester de sa complicité dans l’assassinat. Il souligne que cette action politique ne consiste en rien en une aide ou une assistance aux auteurs du drame du 7 juillet 2021.

“Pris donc dans un raisonnement essentiellement politicien, le juge s’est trompé dans cette opération de qualification et s’est trouvé dans l’impossibilité de déceler en ce comportement politique un indice pouvant présumer la participation de l’ancien Premier Ministre à l’assassinat du Président Moïse” persiste le Bureau de l’ancien Premier Ministre Claude Joseph.

Toutefois, le Bureau de l’ex-chef du gouvernement rappelle que Claude Joseph n’est mis en cause ni dans le rapport de la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ), ni celui du Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) et encore moins celui du FBI. De plus, le bureau précise que les justices haïtiennes et américaines n’ont retracé aucun échange téléphonique entre Joseph Felix Badio et les auteurs déjà condamnés dans le cadre de cette affaire.

En revanche le Bureau informe que si le docteur Claude Joseph était effectivement complice dans l’assassinat du Président Jovenel Moïse, il n’aurait aucun intérêt à solliciter l’aide du FBI pour enquêter sur cet assassinat odieux. Il poursuit également que Claude Joseph n’aurait pas entrepris de démarches au sein des institutions internationales comme l’Organisation des Nations-Unies, l’Organisation des États Américains et le Haut-Commissariat des Droits de l’Homme afin de solliciter la mise en place d’une commission d’enquête internationale en vue de faire la lumière sur l’assassinat et la constitution d’un tribunal international pour juger les vrais coupables.

Exprimant sa conviction qu’il n’existe pas de hasard en politique et que l’ordonnance sert les intérêts du Premier ministre Ariel Henry, le Bureau de l’ancien Premier ministre Claude Joseph dénonce cette manœuvre empreinte de partialité politique du juge d’instruction. Le Bureau rassure également le peuple haïtien sur le fait que Claude Joseph n’est ni intimidé ni distrait par des persécutions politico-judiciaires en s’engageant dans la poursuite de la lutte pour libérer le pays d’une dictature imposée par le docteur Ariel Henry.

