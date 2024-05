Luis Abinader réélu président au premier tour avec 57,16% des voix

​

​

Luis Abinader remporte les élections présidentielles dominicaines et brigue un second mandat de quatre ans

Les citoyens dominicains se sont rendus le dimanche 19 mai 2024 aux urnes pour participer à une élection présidentielle décisive. Après une journée de vote qui a débuté tôt le matin et s’est terminée en fin d’après-midi vers 5 heures, les résultats officiels ont été annoncés, confirmant la victoire du président sortant Luis Abinader avec 57,16% des voix, 94,58% des votes comptés, selon les données de la Commission électorale centrale (JCE).

Son principal adversaire, Leonel Fernández, candidat de la Fuerza del Pueblo (FP), a obtenu 29,34% des suffrages, et Abel Martínez, du Parti de la Libération dominicaine (PLD), n’a obtenu que 10,21% des voix.

Cette élection n’était pas seulement pour élire le président, mais aussi pour déterminer le futur vice-président, les 190 membres de la Chambre des députés et les 32 sénateurs qui constitueront le Congrès national. Luis Abinader, candidat du Parti révolutionnaire moderne (PRM), a su convaincre une majorité d’électeurs de lui accorder un second mandat de quatre ans.

La campagne électorale a été marquée par de nombreux débats sur l’économie, la sécurité et les réformes sociales. Abinader, qui a dirigé le pays pendant les quatre dernières années, a mis en avant ses réalisations et ses projets pour l’avenir afin de séduire les électeurs. De son côté, Leonel Fernández, ancien président et actuel leader du Parti FP, a tenté de reprendre le pouvoir en promettant un changement significatif et un retour à certaines politiques de son précédent mandat.

Malgré ces promesses, c’est Abinader qui a réussi à convaincre la majorité des votants. Sa campagne, axée sur la stabilité économique et la continuation des réformes initiées durant son premier mandat, semble avoir trouvé un écho favorable parmi les électeurs.

Parallèlement à la présidentielle, les électeurs ont également choisi les membres du Congrès national. Les 190 députés et 32 sénateurs élus joueront un rôle crucial dans l’élaboration des lois et la supervision du gouvernement. Le résultat de ces élections législatives aura un impact significatif sur la capacité d’Abinader à gouverner efficacement.

Le déroulement des élections s’est globalement bien passé, malgré quelques incidents signalés dans les médias dominicains dans certaines régions. Les observateurs nationaux et internationaux dont l’OEA étaient présents pour suivre le déroulement du scrutin.

Le scrutin de dimanche a été donc déterminant pour l’avenir politique et diplomatique de la République dominicaine. Les tensions avec Haïti, la politique migratoire stricte et les ambitions des différents partis ont rendu cette élection particulièrement observée, tant sur le plan national qu’international. Les Dominicains ont désormais rendez-vous avec leur avenir, en espérant que ce vote clarifie et stabilise la direction dans laquelle leur pays se dirige.

