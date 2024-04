Étincelante avec l’OL en Ligue des Champions, Dumornay élue joueuse de la semaine

​

Étincelante avec l’Olympique Lyonnais en Ligue des Champions, Melchie Daelle Dumornay a été élue joueuse de la semaine. Son but a été choisi comme le plus beau de cette semaine

Le but de Melchie Daelle Dumornay a été sélectionné comme le plus beau de cette semaine en Ligue des Champions. La grenadière a été aussi élue joueuse de la semaine pour avoir contribué grandement à la victoire de l’Olympique Lyonnais samedi dernier face au Paris Saint-Germain (3-2). Des nouvelles qui font beaucoup plaisir aux fans de l’OL, en particulier les haïtiens qui supportent sans relâche la native de Mirebalais.

En effet, l’Olympique Lyonnais a réalisé, le samedi 20 avril , une vraie remontada à domicile. Menées 2-0 pendant 80 minutes de jeu, les joueuses de l’équipe ont trouvé l’élan nécessaire afin de renverser l’équipe du PSG (3-2). En tant que buteuse et passeuse décisive, la grenadière Melchie Dumornay a largement contribué à la victoire de son équipe lors des demi-finales aller de la Ligue des champions féminine.

Sa prestation XXL a incité les internautes à voter pour elle sur le site UEFA Women’s Champions League. À la fin, elle a été choisie par la majorité des internautes qui l’ont élue “joueuese de la semaine” et ont voté aussi pour son but.

À rappeler qu’en l’espace de six minutes, l’Olympique Lyonnais a réalisé une incroyable remontée avec trois buts marqués par Kadidiatou Diani (à la 80e minute), Melchie Dumornay (à la 85e minute) et Amel Majri (à la 86e minute), à la suite d’une passe de l’attaquante haïtienne, portant le score à 3-2.

Le match retour est prévu dimanche prochain. L’attaquante haïtienne prévient déjà que le travail n’est pas encore terminé. “Le travail n’est clairement pas terminé. On veut tout remporter, même si un trophée s’est déjà envolé (la Coupe de France), donc on va tout faire pour gagner ce qu’il reste. Forcément, on a un avantage, mais rien n’est joué car on a vu qu’on avait affaire à une bonne opposition”, des propos rapportés par olympique et lyonnais, site qui traite les informations concernant le club OL.

