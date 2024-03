Femmage de Sabine Lamour à Suzanne Comhaire-Sylvain

​

En ce jour du 8 mars 2024, Journée internationale des droits de la femme, docteure Sabine Lamour, professeure à l’Université d’État d’Haïti, a rendu un femmage à l’Unesco à Suzanne Comhaire-Sylvain, linguiste et anthropologue africaniste, membre de la Ligue féminine d’Action sociale. Dans une perspective de justice cognitive, Lamour, également professeure invitée à l’Université Brown du Rhode Island, a souligné l’impact profond que Comhaire-Sylvain a eu sur le féminisme haïtien, la linguistique créole et le folklore haïtien. En plus de sa présentation intitulée l’engagement féministe de Suzanne Comhaire Sylvain, la chercheuse fut la commissaire de l’exposition intitulée, Femmage à Suzanne Comhaire Sylvain, affichée à la salle Miro de l’UNESCO du 1er au 8 mars 2024. Cette exposition fut réalisée en collaboration avec Fokal avec des illustrations de Chloé Douzable.

Comhaire-Sylvain a consacré sa vie à éclairer les injustices subies par les femmes, en particulier les femmes noires et haïtiennes. Ses recherches ont permis de produire des connaissances essentielles sur les femmes noires (haïtiennes et africaines) et leurs modes de vie spécifiques, a laissé entendre l’intervenante. La cartographie de ses collaborations, rencontres et correspondances laisse entrevoir un réseau d’intellectuels au sein duquel dominent les anthropologues et les linguistes les plus proéminents de l’époque, dont : Price Mars (1876-1969), Marcel Mauss (1872-1950), Bronislaw Malinowski (1884-1942) et Alfred Métraux (1902-1963).

Née dans une famille cultivée, Comhaire-Sylvain a brisé les barrières en devenant la première Haïtienne à obtenir un doctorat. Elle fut la première femme de sa condition sociale à travailler en tant que secrétaire dans l’administration publique, notamment à Damiens. Inspirée par des figures féminines fortes comme sa mère, Eugénie Malebranche, Comhaire-Sylvain, tout comme ses sœurs de combat de la Ligue féminine d’action sociale, s’est concentrée sur l’amélioration des conditions de vie des femmes en Haïti, en particulier des jeunes filles en domesticité. Son travail a abordé les inégalités entre les sexes, la naturalisation des rôles basés sur le sexe selon une approche rappelant fortement l’imbrication des rapports de pouvoir, a rappelé Sabine Lamour.

Comhaire-Sylvain a étudié des femmes de diverses cultures, se concentrant sur leurs perceptions des hommes, leurs conditions de vie, leur éducation et leurs activités commerciales. Son approche a permis de comprendre les expériences de ces femmes dans leur vie quotidienne. Dans le cas d’Haïti, son texte « Notre paysanne : Adelsia » témoigne de cette approche. Selon Sabine Lamour, “à une époque où les questions sur les femmes étaient largement marginalisées dans le monde universitaire, Comhaire-Sylvain a défié l’universalisme dominant en mettant en lumière l’expérience des femmes noires”. Elle a reconnu les compétences acquises par les filles à travers la socialisation et comment elles sont déployées dans certaines situations. En d’autres termes, elle a mis en lumière ce que nous appelons dans le féminisme haïtien « Ladrès fanm yo », c’est-à-dire leur agentivité.

Tout compte fait, lors de son intervention à l’UNESCO, Dr Sabine Lamour a montré comment Comhaire-Sylvain a joué un rôle déterminant dans la construction d’une épistémologie et d’une ontologie ancrées dans la tradition haïtienne. Ses réflexions ont inspiré des propositions politiques concernant les femmes de toutes les classes sociales. Sa contribution à la justice sociale et au féminisme haïtien reste inestimable. Ses écrits offrent une perspective dynamique des réalités des femmes haïtiennes et africaines, invitant à comprendre les processus pour agir et transformer les rapports de sexe existants. Il est important de souligner que le panel, brillamment modéré par l’ambassadeur Dominique Dupuy, comprenait également Michel Degraff, linguiste et professeur à l’Université du Massachusetts, qui a mis en lumière l’importance de Suzanne Sylvain dans le domaine de la linguistique, en adoptant une perspective décoloniale. Sara Del Rossi, chercheuse à l’Université de Varsovie, a aussi participé, mettant en évidence la vision politique de Comhaire Sylvain des relations sociales à travers son analyse du Roman de Bouqui. Enfin, l’ambassadeur de la République du Congo à l’UNESCO, S.E. Monsieur Henri OSSEIBI, sociologue, a apporté des commentaires éclairés sur l’œuvre de Suzanne Comhaire-Sylvain, “Femmes de Kinshasa, hier et aujourd’hui”.

Alexandra Cénatus

