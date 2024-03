Le Stade Sylvio Cator occupé puis vandalisé par des gangs, la FHF condamne ces actes de violence

​

Le Stade Sylvio Cator occupé puis vandalisé par des gangs, la Fédération Haïtienne de Football condamne ces actes de violence.

Considéré comme le temple sacré du football haïtien, le stade national Sylvio Cator a été vandalisé par des gangs armés après qu’ils ont envahi puis occupé l’espace depuis environ deux jours. La Fédération Haïtienne de Football dans un communiqué de presse condamne ces actes de violence. Depuis environ une semaine, des individus armés sèment le désordre au cœur de la région métropolitaine de Port-au-Prince, une ville maintenant hors de contrôle.

“La Fédération Haïtienne de Football (FHF) informe la famille du football, la presse et le public en général que le stade Sylvio Cator et ses environs sont envahis et occupés par les gangs armés depuis tantôt 2 jours(29 février et 1 mars)”, a écrit la FHF sur son compte Facebook.

Le communiqué indique qu’un des employés de la FHF a été séquestré et sa vie est menacée. “Nous ne connaissons pas pour le moment l’ampleur des dégâts. Dès que possible, une évaluation sera réalisée avec l’appui d’un juge de paix”, ont ajouté les responsables.

Par ailleurs, la Fédération Haïtienne de Football dit condamner ces actes de violence. La FHF rappelle que ces comportements auront de graves répercussions sur le football haïtien qui tente de s’en sortir.

Malgré tout, et avec le support inconditionnel des dirigeants de club,la fédération haïtienne de Football soutient l’organisation d’une compétition spéciale en vue d’encourager les loisirs, la récréation pour ce peuple mis à rude épreuve et pour faciliter la représentation du football dans les compétitions de la Concacaf.

Enfin, la FHF rappelle qu’elle décline toute responsabilité si l’un de ses matériels et/ou badge de l’un de ses employés sont utilisés pour commettre des actes illégaux.

