France: le grenadier Danley Jean Jacques avoue qu’il lui arrive parfois d’écouter le rappeur Wendyyy avant les matchs

France: En présentant Haïti dans une interview accordée à la Ligue 1 Uber Eats, le grenadier Danley Jean Jacques confie qu’il écoute le rappeur Wendyyy.

Le footballeur international haïtien, Danley Jean Jacques, dans une interview publiée ce mercredi 21 février 2024 sur le site internet de la Ligue 1 en France, a présenté son pays Haïti. Le milieu du FC Metz, club de première division française, s’est exprimé sur championnat national, des passe-temps, ainsi que de son parcours dans le football. Le grenadier avoue qu’il lui arrive de parfois écouter les chansons du rappeur Wendyyy avant les matchs.

“Ah si, j’écoute un peu de musique haïtienne bien sûr, notamment le rappeur Wendyyy. Ça m’arrive d’écouter ses chansons avant les matchs même si j’écoute surtout des prêches”, a-t-il répondu à une question sur son attachement à Haïti et comment il fait pour que le pays soit présent dans son quotidien.

Le milieu de terrain Haïti a également parlé de son adaptation à Metz, club de ligue 1, qui est actuellement avant dernier du championnat avec 17 points pour 22 matchs joués. “Comme je suis timide, je restais un peu dans mon coin au début. Je faisais mon boulot, j’allais à l’entraînement et je ne me prenais pas la tête. Je m’adapte très vite en général même si c’est vrai que le froid, c’était un défi ! Le premier hiver a été un peu compliqué mais j’ai réussi à m’habituer par la suite.”

Le natif de la ville de Petit-Goâve a aussi loué la cuisine haïtienne dont le riz blanc accompagné de la purée de pois et des légumes ( du riz, sauce pois, légumes). Il a souligné que ce plat lui manque depuis son arrivée en France. “Ça, c’est ce qu’il y a de meilleur, surtout quand c’est ma mère qui le cuisine ! Mais je n’en mange jamais à Metz car moi, je ne sais pas cuisiner”, a-t-il raconté.

Par ailleurs, Danley Jean Jacques a aussi mentionné des personnalités haïtiennes qui sont célèbres en Haïti. Pour lui: “Il y a donc le rappeur Wendyyy… Et ensuite, moi… Non, je rigole (rires) ! Je peux citer un autre rappeur, Fantom, et dans le foot, Donald Guerrier, qui a joué la Ligue des champions avec Qarabağ, Frantzdy Pierrot, Duckens Nazon… Ah, et j’oubliais Wyclef Jean bien sûr !”

Lors de cette entrevue, le footballeur international haïtien a parlé de son parcours dans le championnat haïtien qui l’a aidé à grandir jusqu’à atterrir en France. “J’ai commencé dans un petit club puis je suis allé dans un centre de formation pendant quatre ans. J’ai ensuite rejoint le Don Bosco FC en 2017. Mon coach en équipe d’Haïti U17 est devenu directeur sportif du club et c’est lui qui m’a fait venir.

Je n’ai pas hésité car cette personne est comme un père pour moi. Et Don Bosco, c’est un des plus gros clubs du pays, bien structuré, et sur le terrain, ça joue bien au ballon. J’ai tout de suite intégré l’équipe première et j’y suis resté quatre ans”, a-t-il expliqué.

Le footballeur n’a pas raté l’occasion de s’exprimer furtivement sur le championnat haïtien. “Déjà, il faut savoir que les gens adorent le foot. C’est le sport numéro 1, celui qui ramène le plus de personnes dans les stades. Et donc, dans le championnat, il y a plusieurs gros clubs, Don Bosco mais aussi le Violette AC, le Réal du Cap, le Racing club haïtien… Ce sont des équipes qui essaient de bien jouer au ballon mais la majorité des équipes ne jouent pas comme ça. Si elles mènent au score, elles ne font que balancer, avec des joueurs qui vont passer trois ou quatre minutes au sol pour gagner du temps”, a-t-il détaillé.

A noter que Danley Jean Jacques est natif de Petit-Goâve. gé de 23 ans, le grenadier est arrivé en France au FC Metz en 2021 et a déjà porté les couleurs du club français à 52 reprises pour 3 buts marqués.

En mars 2023, Danley Jean Jacques est convoqué pour la première fois avec l’équipe senior d’Haïti. Il honore sa première sélection le 25 mars 2023, lors d’une victoire de 4-0 en Ligue des nations contre Montserrat.

