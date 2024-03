La Caricom envoie les noms constituant le Conseil Présidentiel au docteur Ariel Henry

​

Les noms des conseillers Présidentiels ont été envoyés par la Caricom au Premier ministre Ariel Henry.

Depuis plusieurs mois, la Caricom s’engage ouvertement en vue de trouver une solution à la crise haïtienne. En 2023, plusieurs réunions ont été réalisées entre les acteurs haïtiens mais aucune solution ne pouvait être trouvée. Après l’annonce de la démission du gouvernement d’Ariel Henry après des jours de turbulences dans la nuit du lundi 11 mars 2024, les acteurs ont finalement eu une entente sur la mise en place d’un Conseil présidentiel.

À travers une lettre portant la signature du président de la Communauté des Caraïbes, Mohamed Irfaan Ali, également président du Guyana, les noms des personnalités formant le Conseil présidentiel ont été envoyés au Premier ministre Ariel Henry.

Il est souligné dans la lettre que ce Conseil constitué de Edgard Leblanc Fils, Louis Gérald Gilles, Smith Augustin, Leslie Voltaire, Fritz Alphonse Jean, Emmanuel Vertilaire, Laurent Saint Cyr, Frinel Joseph et Régine Abraham devrait faciliter une transmission fluide et pacifique du pouvoir et la continuité de la gouvernance, ouvrant la voie à des élections libres et équitables dans les plus brefs délais.

La Caricom souligne dans sa lettre, qu”il incombe au docteur Ariel Henry d’accomplir les formalités procédurales nécessaires pour faciliter la mise en place immédiate du Conseil Présidentiel de Transition conduisant à la nomination d’un Premier Ministre par intérim.

“Il s’agit d’une première étape cruciale et urgente pour permettre au Conseil présidentiel de transition de commencer à fonctionner et de lancer le déploiement accéléré de la Mission multinationale de soutien à la sécurité autorisée par la résolution 2699/2023 du Conseil de sécurité des Nations Unies” lit-on dans la lettre.

Toutefois, la Caricom annonce qu’elle reviendra vers le docteur Ariel Henry, une fois que le nom du Premier ministre par intérim aura été connu.

