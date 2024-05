La Fondation Haïtienne de la Santé a distribué 8000 kits alimentaires à l’occasion de la fête des mères à Jérémie

À l’occasion de la fête des mères, la Fondation Haïtienne de la Santé a procédé à la distribution de 8000 kits alimentaires et 8000 kits d’hygiène à Jérémie

En vue de faire face à l’insécurité alimentaire, la Fondation Haïtienne de la Santé (HHFF), une organisation à but non lucratif dont la mission est d’améliorer la santé et le bien-être des femmes, des enfants, des familles et des communautés à travers les soins de santé, l’éducation et le développement communautaire a procédé à la distribution de 8000 kits alimentaires et 8000 kits d’hygiène à Jérémie à l’occasion de la fête des mères.

Outre sa mission, il faut dire que la Fondation Haïtienne de la Santé (HHFF) a débuté en 1982 lorsque le Docteur Lowney a visité à Jérémie et a constaté que le besoin en matière de soins de santé était important. Depuis, cette Fondation a considérablement développé ses opérations dans le département de la Grand’Anse. Avec son effectif de près de 250 employés haïtiens à temps plein, HHFF assure des soins de santé à près de 250 000 personnes, une aide à l’éducation à près de 4 000 enfants en payant les frais de scolarité, du développement communautaire par la construction de maisons, la distribution de chèvres et d’arbres.

Les services de santé de HHFF comprennent la santé maternelle et les soins de santé des bébés ; santé des femmes, soins résidentiels pour enfants gravement malnutris et femmes ayant des grossesses à haut risque au Centre de l’Espoir ; prévention et gestion des maladies; vaccination; distribution de vitamines; Dépistage, traitement et gestion du VIH et du diabète ; planification familiale et santé reproductive; services de santé dentaire et mentale.

