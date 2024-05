La PNH reçoit de matériels dont des blindés du Gouvernement américain

​

La Police Nationale d’Haïti a reçu des matériels dont des blindés offerts par le Gouvernement américain.

La Police Nationale d’Haïti a informé ce samedi 11 mai 2024, que le Directeur Général de la PNH, Frantz Elbé, accompagné de l’Ambassadeur américain, M. Dennis Bruce Hankins, et des autorités aéroportuaires, s’est rendu à l’Aéroport International Toussaint Louverture à Port-au-Prince en vue de recevoir un lot de matériels dont des blindés offerts par le Gouvernement américain dans le cadre du projet de renforcement des capacités opérationnelles de la PNH.

Il est également souligné dans une note de l’institution policière que cette journée marque aussi le début de la reprise progressive des vols commerciaux par l’arrivée à l’Aéroport de Port-au-Prince d’un (1) vol cargo et de l’organisation de deux (2) vols de la Compagnie Sunrise, grace aux mesures de sécurité prises, et qui se renforcent de plus en plus pour faciliter la reprise des activités à l’Aéroport.

L’institution policière précise que l’amélioration de l’environnement sécuritaire de l’aéroport est le fruit des efforts conjugués de différentes autorités locales et de la coopération américaine.

