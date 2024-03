La princesse de Galles souffre d’un cancer, l’Angleterre est sous le choc

​

La princesse de Galles, Kate Middleton, annonce dans une vidéo qu’elle souffre d’un cancer et qu’elle a entamée une chimiothérapie

La princesse de Galles sort du silence. Après le roi Charles III, Kate Middleton, épouse du prince William et mère de leurs trois enfants, a annoncé dans une vidéo qu’elle souffre d’un cancer et qu’elle a entamé une chimiothérapie.

Après son opération abdominale mi-janvier, « des tests ont révélé la présence d’un cancer », a-t-elle expliqué, sans préciser la nature de la maladie. « Je suis maintenant au début d’un traitement » de chimiothérapie, a ajouté la maman de George, Charlotte et Louis, dont la mise en retrait de la vie publique faisait l’objet de nombreuses spéculations depuis plusieurs semaines.

Le roi Charles III, qui a accédé au trône en septembre 2022, a lui aussi été diagnostiqué d’un cancer début février. Kate Middleton a assuré qu’elle va « bien » et demandé le respect de sa vie privée, dans une vidéo diffusée vendredi dans laquelle elle annonce qu’elle souffre d’un cancer et avoir entamé une chimiothérapie.

« Cela nous a pris du temps pour tout expliquer à George, Charlotte et Louis », ses trois enfants avec le prince William, a-t-elle déclaré. « Comme je leur ai dit, je vais bien, et deviens plus forte chaque jour en me concentrant sur les choses qui m’aideront à guérir », a-t-elle ajouté, disant espérer que le public comprendra que « nous avons besoin de temps, d’espace et d’intimité pendant que je poursuis mon traitement ».

