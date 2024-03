La rappeuse Bo$$, première artiste du mythique label Def Jam est décédée

​

La scène rap de Détroit est en deuil après avoir appris le décès de la rappeuse Bo$$ signée sur le label Def Jam

L’une des pionnières du gangsta rap s’est éteinte, Lichelle Laws de son vrai nom, plus connu sous le pseudonyme Bo$$ vient en effet de s’éteindre à l’âge de 54 ans. On lui devait les hits Deeper, I don’t give a F* et Recipe of a Hoe.

Selon sa sœur Jovita Cheryl Moffett, Bo$$ a rendu son dernier souffle lundi 11 mars 2024 à l’hôpital de Southfield, dans le Michigan. Si la rappeuse souffrait d’une maladie rénale et avait été victime d’un AVC en 2017, les causes de sa mort n’ont pas été précisées.

De nombreux rappeurs, parmi lesquels la légende Kurtis Blow, Ghostface Killah (du Wu Tang Clan) ou Bun B ont rendu hommage à l’artiste disparue sur les réseaux sociaux. Le mythique label Def Jam a également salué, sur Instagram, cette « pionnière du hip-hop qui restera dans les mémoires ».

Née à Détroit le 14 août 1969, Bo$$ s’était « exilée » en 1992 à Los Angeles où, elle pensait que le gangsta rap était mieux accepté, précise BFMTV. C’est là qu’elle avait rencontré Russell Simmons, le cofondateur de Def Jam qui, repérant « un vrai talent », l’avait aussitôt signée. Elle sortait, un a plus tard, Born Gangstaz, son premier et unique album.

