L’ancien ambassadeur Smith Augustin devient le nouveau représentant de RED/EDE et Compromis Historique au sein du Conseil Présidentiel

À la Suite de la démission de l’ambassadeur Dominique Dupuy, le diplomate Smith Augustin devient le nouveau représentant de RED/EDE et Compromis Historique au sein du Conseil présidentiel.

C’est désormais officiel, à la suite du retrait de l’ambassadeur Dominique Dupuy, les plateformes politiques regroupant RED, EDE et Compromis Historique annoncent la nomination du diplomate Smith Augustin.

Ancien ambassadeur d’Haïti en République dominicaine, Smith Augustin est juriste, docteur en sociologie et diplomate de formation. Spécialiste des enjeux politiques et sociaux de l’Amérique Latine et des Caraïbes, notamment des relations haitiano-dominicaines, il détient deux diplômes supérieurs du Conseil Latino-américain en Sciences sociales, “Études latino-américaines et Caribéenes” et en Géopolitique.

Lors de son parcours universitaire, Smith Augustin obtient également une licence en philosophie et sciences sociales (Intec, 2009), un Master en droit international des droits fondamentaux de l’Université de Nantes (2013) .

Il a poursuivi des études doctorales en sociologie à l’Université Laval au Québec (2014-2020) où il a également occupé le poste d’assistant-professeur.

Le diplomate a également été impliqué dans les négociations bilatérales entre Haïti et la République Dominicaine concernant les travaux de construction du canal sur la rivière massacre.

Rappelons que Smith Augustin a été Ambassadeur d’Haïti en République dominicaine (2020-2022) et Haut fonctionnaire des Nations-unies (Officier national des droits de l’homme entre 2009 et 2014). Il travaille actuellement comme chercheur et consultant indépendant.

