L’ancienne présidente Dilma Rousseff investi en tant que présidente de la Nouvelle Banque de Développement des BRICS.

Le président du Brésil, Lula, en visite officielle en Chine pour rencontrer le président Xi Jinping, a organisé la cérémonie d’investiture, à Shanghai, Chine, le 13 avril 2023, de l’ancienne présidente Dilma Rousseff en tant que présidente de la Nouvelle Banque de Développement des BRICS, un groupe réunissant des pays comme la Russie, la Chine, le Brésil, l’Inde et l’Afrique du sud.

La banque des BRICS est une institution partenaire du Brésil et de tous les pays membres dont l’objectif est de combattre la pauvreté, de surmonter les inégalités et de promouvoir un développement partagé qui conduira à un monde plus prospère et plus durable pour tous, a écrit la nouvelle président sur Twitter.

“Je remercie vivement le Président Lula de m’avoir fait confiance une fois de plus en présentant ma candidature à la présidence de la Nouvelle Banque de Développement des BRICS. Je suis également très honorée et reconnaissante de la confiance que les pays membres m’ont accordée en approuvant mon choix”, a-t-elle indiqué.

Le chef de l’Etat brésilien a souligné le fait que c’est la première fois, une banque de développement de portée mondiale est mise en place sans la participation des pays développés à ses débuts. Elle est donc libérée, dit-il, des liens des conditions imposées par les institutions traditionnelles aux économies émergentes. Et plus encore : avec la possibilité de financer des projets en monnaie locale.

“En tant qu’ancien président d’un pays en développement, je connais l’importance des banques multilatérales et, surtout, l’immense défi qui consiste à assurer un financement à l’échelle appropriée pour répondre aux besoins économiques, sociaux et environnementaux des pays”, a-t-il déclaré.

La NDB a déjà fourni 14,6 milliards de dollars de fonds depuis sa création, tandis que le Brésil a reçu 5 milliards de dollars de financement. Ce montant comprend le financement de projets de transport à São Paulo et à Curitiba.

Par ailleurs, lors de cette visite, Lula dit avoir signé avec le président Xi Jinping des accords pour progresser dans des domaines tels que les énergies renouvelables, l’industrie automobile, l’agro-industrie, les lignes de crédit vertes, les technologies de l’information, la santé et les infrastructures.

