L’ANMH rappelle aux autorités leur devoir de protéger les journalistes

L’Association Nationale des Médias Haïtiens (ANMH) dans une note en date du 26 février 2024 rappelle aux autorités leur devoir de protéger les journalistes, les travailleurs de la presse, les organes de presse et tous les citoyens. Toujours dans cette note portant la signature de son président, Robert Denis, l’ANMH dit élever sa voix avec celles d’autres associations de défense de la presse et des journalistes en vue de réclamer justice pour le journaliste Garry Tesse assassiné en octobre 2022, aux Cayes.

“De plus, en cas de crimes et autres forfaits, les autorités ont le devoir et la responsabilité de mettre en marche la machine judiciaire pour rendre justice dans les meilleurs délais aux victimes” précise l’ANMH qui souligne également avoir constaté à la désagréable surprise que dans le cas de Garry Tesse et de nombreux autres journalistes tués ou assassinés ces dernières années, l’indifférence et l’immobilisme des autorités.

En outre, l’ANMH rappelle que le libre exercice de la profession de journaliste et l’existence de médias sont des garanties de la santé de la société que nous nous efforçons de faire vivre, d’où il est inquiétant de voir périr de morts violentes des travailleurs de la presse.

L’Association Nationale des Médias Haïtiens (ANMH) dit réaffirmer sa solidarité à toutes les victimes et à leurs parents en apportant son soutien aux démarches pour faire éclater la justice.

