L’application WhatsApp a été touchée par une panne mondiale

L’application de messagerie WhatsApp a été touchée par une panne mondiale.

Pendant environ une heure, les internautes avaient des difficultés à envoyer ou à recevoir des messages et des appels sur WhatsApp. L’application de messagerie a été touchée ce mercredi par une panne mondiale, ont rapporté plusieurs médias internationaux. Pour le moment, tout est rentré dans l’ordre, l’application est en train de fonctionner normalement.

En effet, vers midi (heure haïtienne), les usagers avaient des difficultés à utiliser WhatsApp. Sur Facebook et Twitter, certains d’entre eux avaient signalé le problème. Lors de cette panne mondiale, il était impossible d’envoyer ou de recevoir des messages et des appels. Toutefois, il était possible de regarder les statuts de vos contacts, regarder les photos de profil et entrer sur l’application pour voir les anciens messages.

Par ailleurs, l’application de messagerie WhatsApp avait réagi sur X à propos de cet incident sans donner trop de détails. “Nous savons que certaines personnes rencontrent des problèmes en ce moment, nous travaillons pour que tout revienne à 100 % pour tout le monde le plus rapidement possible.”

À rappeler que les services du groupe Meta avaient subi le mardi 5 mars dernier une panne mondiale qui avait duré plus d’une heure. Ce problème avait mis les internautes dans l’incapacité d’accéder aux applications Facebook, Instagram, Threads et Messenger.

