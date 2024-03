L’artiste Sam Priviose dévoile l’EP “Genesis”, une façon d’honorer sa mère et de lancer son premier grand projet

​

​

L’artiste Sam Priviose dévoile le projet “Genesis”, une façon d’honorer sa mère qui s’appelle Genèse et de lancer son premier grand projet.

L’artiste Sam Priviose de son vrai nom Samuel Priviose, a dévoilé “Genesis”, un EP de six morceaux disponibles sur les plateformes musicales. Lors d’une interview accordée à Juno7, le natif de la commune de Carrefour a expliqué que l’objectif de ce projet est d’honorer sa maman et de lancer son tout premier projet solo. Il espère que les gens pourront écouter les morceaux et que son nom sera connu du grand public.

“Genesis (Genèse) veut dire commencement. Comme ce fut mon premier projet, j’ai décidé de le baptiser GENESIS et c’est aussi une façon d’honorer ma mère qui s’appelle Genèse”, a raconté Sam Priviose.

Ce projet est enregistré à R3volve, un studio situé à Fermathe. Cela a pris seulement trois mois pour la réalisation de cet EP grâce au dévouement des beatmakers Dynel Barthelemy (Dynelbeats) et John Eustache Jeudy, a détaillé Sam Priviose qui est producteur de Genesis au côté de John Eustache Jeudy.

Par ailleurs, le jeune chanteur est un peu satisfait des feedbacks. Si l’on en croit ses déclarations, les commentaires des internautes sont positifs. “Mes fans me soutiennent, ils ont écouté mon EP avec soin. Il y en a parmi eux qui me disent de ne pas rester en si bon chemin, je dois foncer. Les singles les plus écoutés sont Ma nana et m pap kriye ankò. Mes fans adorent ces singles”, a-t-il déclaré.

Sam Priviose invite les internautes à acheter cet EP sur les plateformes Apple Music, AMAZON MUSIC ainsi que toutes les autres plateformes. “Après la sortie de ce projet, j’attends que le public puisse consommer mes projets avec plus d’intérêts et que mon nom et mon visage soient connus du grand public et m’assurer aussi que chaque personne qui écoute ma musique obtiendra quelque chose de positif”, a-t-il lâché.

Les différents morceaux sur le projet Genesis sont: “Enfidèl”, “Toxic”, “Ma Nana”, “Boyfriend”, “M pap kriye ankò” et “let’s shine” en featuring avec Mato. La vidéo de Enfidèl est disponible sur la page YouTube du chanteur.

Des détails sur Sam Priviose

Il est né à Carrefour. A l’âge de 1 an, sa mère a déménagé à Cayes-Jacmel, la ville où il a grandi. Il a commencé ses études primaires à l’école Sainte Thérèse de Cayes-Jacmel (Préscolaire à la 3ème année) puis a continué le reste de ses études classiques à l’école Baptiste Béthanie (3ème année jusqu’à la philo). Deux ans après ses études classiques, il a intégré Artiste Institute, une faculté d’art et de technologie ou il a passé deux ans à étudier l’ingénierie de son (spécialité : Production Musicale).

Maintenant il fait partie du label R3volve Haïti avec lequel il a réalisé tous ses derniers projets. Son premier projet avec le label était Gaya, une chanson qui met en valeur la culture haïtienne.

A lire aussi :

La PNH confirme avoir tué des membres de gangs et débloqué des axes routiers dans le fief de Barbecue à Delmas