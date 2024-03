​

​

La PNH tente de reprendre le contrôle du Champ de Mars après une nuit de violence

Après une nuit de violence au cours de laquelle les gangs ont attaqué la principale place de Port-au-Prince, la police tente de reprendre le contrôle de la situation. L’état d’urgence ne change rien à la situation actuelle en termes de sécurité.

Les gangs armés se sont réunis en fin d’après midi dans le but d’ attaquer le commissariat central de Port au Prince, la base abritant l’unité spécialisée Udmo et le local du ministère de l’intérieur. Ce sont alors des milliers d’étudiants et de citoyens qui se sont retrouvés piégés dans les échanges de tirs.

Contrairement à ce que la journaliste Jacqueline Charles a relayé sur les réseaux sociaux le local du Ministère de l’intérieur n’a pas été incendié. En revanche des impacts de balles sont visibles sur le bâtiment, deux véhicules ont été incendiés dans la cour ainsi qu’une génératrice partiellement brûlée.

Au même moment le Premier Ministre Ariel Henry a écrit sur son compte officiel, « En cette Journée Internationale des Droits des Femmes, je tiens à saluer le courage, l’engagement, la détermination et la contribution inestimable des femmes haïtiennes à la société », une preuve que le chef d’état semble totalement déconnecté de la réalité que vivent des millions d’haïtiens.

Très tôt ce samedi matin des agents de la PNH et des soldats des Fadh étaient visibles sur toutes les intersections du Champ de Mars dans le but de sécuriser la zone et rassurer les riverains après cette nuit mouvementée.

