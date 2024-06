LDC : Vinícius et Bellingham désignés respectivement meilleur joueur et meilleur jeune joueur de la compétition

Vinícius Júnior et Jude Bellingham stars de la quinzième Ligue des Champions du Real Madrid.

Vinícius Júnior, grâce à ses performances remarquables tout au long de la saison, a été désigné ce lundi 3 juin meilleur joueur de la Ligue des champions 2023-2024.Jude Bellingham, qui a également brillé durant cette campagne, a été reconnu comme le meilleur jeune joueur de la compétition.

De plus, les exploits de Vinícius l’ont placé jusqu’à présent en tête de liste pour le prochain Ballon d’Or, estiment de nombreux fans et experts du football. En attendant les résultats de la Coupe d’Europe et de la Copa America, Vinícius est largement favori pour cette prestigieuse distinction.

En plus de ces honneurs individuels, Vinícius Júnior et Jude Bellingham ont été inclus dans le XI type de la Ligue des champions 2023-2024. Ils y figurent aux côtés de Kobel (Dortmund) dans les buts, Carvajal et Rudiger (Real Madrid) en défense, ainsi que Hummels et Matsen (Dortmund). Le milieu de terrain est composé de Sabitzer (Dortmund) et Vitinha (PSG), tandis que l’attaque comprend Foden (Manchester City) et Harry Kane (Bayern Munich).

À rappeler que le Real Madrid a marqué l’histoire en remportant sa quinzième Ligue des champions le samedi 1er juin 2024, après avoir triomphé 2-0 face à Dortmund. Les buts de la victoire ont été inscrits par Carvajal et Vinícius Júnior, ce dernier ayant bénéficié d’une passe décisive de son coéquipier Jude Bellingham. Ce match a été le point culminant d’une saison exceptionnelle pour le club madrilène et ses joueurs.

Cette victoire et ces distinctions témoignent de la domination du Real Madrid sur la scène européenne et du talent exceptionnel de ses joueurs, promettant encore plus de succès pour le futur surtout avec l’arrivée imminente de Kylian Mbappé.

