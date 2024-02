Le déploiement de la MMSS en Haïti est évalué entre 515 et 600 millions de dollars sur deux ans

​

Selon un haut responsable de l’administration Biden, la venue de la Mission Multinationale de Soutien à la Sécurité (MMSS) en Haïti est évaluée entre 515 et 600 millions de dollars sur deux ans.

Un haut responsable du gouvernement américain cité par le journal Miami Herald, a révélé que l’arrivée de la force multinationale en Haïti est estimée entre 515 et 600 millions de dollars. Le média américain souligne que le déploiement d’une mission armée de sécurité dans une Haïti en crise sera discuté cette semaine en marge d’un rassemblement des ministres des Affaires étrangères des 20 pays les plus riches du monde à Rio de Janeiro.

“Un haut responsable de l’administration Biden a déclaré que la dernière estimation du Bureau de la gestion et du budget évalue le prix de la mission entre 515 et 600 millions de dollars sur deux ans. Mais le coût précis dépend des plans opérationnels finaux et des besoins sur le terrain”, écrit Miami Herald.

Par ailleurs, le journal américain a indiqué que la force multinationale a également besoin d’équipements et peut-être de personnel supplémentaire, en ajoutant que la mission devrait compter 2 500 officiers venus du Kenya, de la Jamaïque, des Bahamas ainsi que d’autres pays issus des Caraïbes et du continent africain.

Actuellement, un rassemblement des ministres des Affaires étrangères des 20 pays les plus riches du monde se déroule à Rio de Janeiro. Le dossier d’Haïti sera discuté en marge de cette activité.Le Brésil se joint à l’ONU et aux États-Unis pour organiser jeudi un débat de haut niveau en marge de la réunion ministérielle du G20. Il s’intitule « Relever le défi en Haïti » et a pour objectif de galvaniser le soutien auprès de la mission multinationale de soutien à la sécurité eu le renfort de la situation humanitaire qui est devenue désastreuse, a rapporté Miami Herald.

Il convient de rappeler qu’une délégation haïtienne, dirigée par la ministre de la Justice, Emmelie Prophète accompagnée du Directeur général de la Police, Frantz Elbé, a quittée le pays dimanche 11 février 2024 pour se rendre à Washington,dans le cadre des discussions concernant la dernière étape du déploiement de la force multinationale en Haïti dans les prochains jours.

La délégation haïtienne a échangé avec des représentants Kenyans, américains et également d’autres pays intéressés à participer à la Mission Multinationale de Soutien à la Sécurité (MMSS).

Le Conseil de Sécurité de l’ONU avait approuvé le lundi 2 octobre 2023 le déploiement de cette force multinationale de soutien à la sécurité en Haïti dirigée par le Kenya.Cette mission qui était sur le point d’envoyer 1000 de ces policiers avait déjà manifesté sa volonté de diriger cette force multinationale tant attendue par le gouvernement haïtien.

