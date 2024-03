Le fils de Ronaldinho, João Mendes intègre l’équipe principale du FC Barcelone à seulement 19 ans

​

​

Le FC Barcelone annonce la nomination du joueur João Mendes dans l’équipe principale.

Le FC Barcelone ne craint pas le péril jeune. Après Pedri et Gavi, indéboulonnables quand ils sont valides, ou plus récemment Lamine Yamal, Fermin Lopez et Pau Cubarsi, c’est au tour de João Mendes de faire son apparition. Cet attaquant de 19 ans n’est autre que le fils de Ronaldinho, ancienne légende du Barça, après avoir enchanté le Parc des Princes.

Le média Marca rapporte que le Brésilo-Espagnol a été convoqué par Xavi pour s’entraîner avec l’équipe première, en cette période de trêve internationale où le vestiaire Blaugrana sonne creux.

Le jeune joueur a rejoint le club catalan en janvier 2023 pour un essai, avant de s’engager officiellement deux mois plus tard et de rejoindre les U19. Il était resté auparavant près d’un an sans jouer à la suite de son départ du club brésilien de Cruzeiro.

A lire aussi :

La princesse de Galles souffre d’un cancer, l’Angleterre est sous le choc