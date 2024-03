Le juge Drew B. Tipton opte pour la poursuite du programme “Humatarian Parole”

​

​

Le juge fédéral américain, Drew B. Tipton opte pour la poursuite du programme “Humatarian Parole”

Selon le média ABC News, le juge fédéral américain, Drew B. Tipton a opté pour la poursuite du programme humanitaire du Président Joe Biden qui autorise un nombre limité de migrants de quatre pays (Cuba, Haïti, Nicaragua, Vénézuéla) à entrer aux États-Unis en rejetant une contestation des États dirigés par les républicains qui ont déclaré que le programme leur a imposé un fardeau économique.

Toujours selon le média, le Texas et 20 autres États qui ont intenté une action en justice ont fait valoir que le programme les obligeait à dépenser des millions pour les soins de santé, l’éducation et la sécurité publique des migrants. Un avocat travaillant avec le bureau du procureur général du Texas dans le cadre de la contestation judiciaire a déclaré que le programme créait un système d’immigration fantôme.

Par contre, les défenseurs du gouvernement fédéral de leurs côtés ont rétorqué que les migrants admis dans le cadre de ce programme humanitaire contribuaient à remédier à la pénurie de main-d’œuvre agricole aux États-Unis.

A rappeller que depuis le lancement du programme, plus de 357 000 personnes originaires de Cuba, d’Haïti, du Nicaragua et du Venezuela ont été autorisées à entrer aux Etats-Unis. Les Haïtiens ont été de loin le plus grand groupe à bénéficier du programme avec 138 000 personnes, suivis par 86 000 Vénézuéliens, 74 000 Cubains et 58 000 Nicaraguayens.

À lire aussi :

URGENT: des bandits armés déterminés à contrôler le Commissariat de Port-au-Prince et la base de l’UDMO