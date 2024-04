Le PAM prévient que ses stocks alimentaires en Haïti pourraient être épuisés dès ce mois d’avril

​

Le Programme Alimentaire Mondiale (PAM) prévient que ses stocks alimentaires pourraient être épuisés d’ici la fin du mois d’avril.

L’escalade de violence des gangs armés en Haïti touche les différents secteurs de la vie nationale jusqu’à paralyser plusieurs champs d’activités sur le territoire national, notamment dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Une autre concernée c’est le Programme Alimentaire Mondiale (PAM) qui a fait savoir que ses stocks alimentaires pourraient être épuisés d’ici la fin du mois d’avril à cause de la fermeture du principal aéroport et du principal port du pays. La réserve du PAM est en mesure de nourrir seulement 175 000 personnes pendant ce mois.

“Le PAM fait tout son possible pour atteindre les personnes les plus vulnérables, mais au rythme actuel, nous allons manquer de stocks alimentaires d’ici fin avril. Il faut que le port de la capitale rouvre immédiatement pour acheminer de nouveaux approvisionnements. Nous avons également besoin d’un accès sans entrave au transport de nourriture à travers le pays pour assurer la continuité de nos programmes” a déclaré Jean-Martin Bauer, directeur du PAM en Haïti.

Cette rupture de stock peut faire son apparition à un moment où le pays fait face à la violence des gangs, à l’instabilité politique, la faim qui touche une bonne partie des membres de la population qui n’est pas en mesure de bien prendre soin de leurs familles.Cette situation pourrait causer un risque de malnutrition aiguë chez 125 000 enfants dans le pays.

Toutefois, l’organisme onusien rappelle que depuis le déclenchement des scènes de violence il a fourni de la nourriture à plus de “500.000 personnes à travers le pays, 560.000 repas chauds ont été distribués à plus de 80.000 personnes à Port-au-Prince et ailleurs, 290.000 enfants ont reçu des repas chauds dans les écoles.

”Depuis plus d’un mois, tous les secteurs d’activités du pays sont touchés par les scènes de violence. Les locaux des établissements scolaires et universitaires ont subi des attaques de gangs, des postes de police ont été attaqués et incendiés. Sans oublier que l’hôpital général, le plus grand hôpital public du pays est fermé depuis le 30 mars alors que l’hôpital Universitaire La Paix, un autre hôpital public situé dans la commune de Delmas, est débordé.

