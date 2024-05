Le parti politique IDA encourage les membres du CPT à accélérer le processus de désignation du Premier ministre de la transition

Le parti politique Initiative pour le Développement d’Haïti (IDA) à travers une note de presse en date du 27 mai 2024 encourage les membres du Conseil Présidentiel de Transition à accélérer le processus de désignation du Premier ministre qui aura la mission de mettre en œuvre la politique publique du gouvernement de transition.

“Après plusieurs semaines d’hésitation et de confusion, il est maintenant temps pour le Conseil de prendre les décisions cruciales qui s’imposent afin de relancer l’administration publique haïtienne qui se trouve à l’arrêt et démarrer les grands chantiers du pays” précise cette note portant la signature de Francisco Brumaire, Secrétaire général du parti IDA.

Le parti IDA dit compter sur la clairvoyance des membres du CPT pour désigner une personnalité ayant le profil le moins clivant possible, doté de grandes compétences administratives, d’une solide expérience managériale, et qui soit capable de dialoguer avec tous les secteurs de la vie nationale et la communauté internationale afin de reconstruire la confiance et la stabilité.

En ce qui concerne la montée des actes de banditisme, le parti IDA souligne à travers sa note qu’il incombe au Conseil Présidentiel de Transition de mettre en place les conditions nécessaires afin que les forces de l’ordre puissent stopper ce phénomène qui cause des souffrances inimaginables à la population nationale et aux amis étrangers qui viennent apporter leur soutien aux haïtiens.

“Il est essentiel pour l’Etat de reprendre le contrôle de l’ensemble du territoire, de garantir la paix et la sécurité dans nos rues, afin que les écoliers et les universitaires regagnent leurs salles de classe, que le commerce et les activités culturelles puissent reprendre leurs cours dans le pays”

À lire aussi :

LANSE-Haïti di l ap kontinye suiv pwosesis deziyasyon premye minis lan jis li rive nan bout li