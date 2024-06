Le passage d’une Onde Tropicale sur l’Hispaniola pourrait générer des activités pluvieuses sur le pays

Le passage probable d’une Onde Tropicale sur l’Hispaniola et un centre de basse pression pourraient générer des activités pluvieuses sur le pays.

Selon l’Unité HydroMétéorologique d’Haïti (UHM), un creux de surface et une onde tropicale localisés à l’Est de Cuba et de la République Dominicaine maintiennent une atmosphère humide et instable sur une bonne partie des grandes Antilles depuis le lundi 3 juin 2024 dans l’après-midi.

Il est souligné pour ce mardi 4 juin 2024, qu’un centre de basse pression au niveau de la mer des caraïbes et le passage probable d’une Onde Tropicale (OT5) sur l’Hispaniola pourraient générer des activités pluvieuses sur le pays, principalement sur les départements des Nippes, la Grand’Anse, l’Ouest, l’Artibonite, le Centre, le Nord et le Nord-Ouest en après-midi et en soirée.

En ce qui concerne la prévision pour Port-au-Prince et ses environs, il est informé que ce mardi 4 juin, le ciel sera nuageux cet après-midi et très nuageux en soirée; sensation de chaleur cet après-midi et en soirée; température maximale, 33 degrés Celsius et la température minimale, 20 degrés Celsius; quelques activités de pluies avec certains coups d’orages et des épisodes de vent restent possibles en fin d’après-midi et en soirée sur certains quartiers.

