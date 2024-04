Le ReNES proteste contre la violence des gangs

​

Le ReNES dénonce les attaques des gangs contre de nombreuses maisons et entreprises privées et publiques, d’institutions sanitaires, scolaires et universitaires

Le Réseau National de l’Enseignement Supérieur Public Haïtien (ReNES) dans une note signée par son président, le recteur Fritz Deshommes, son vice-président, le recteur Yves Voltaire et trois autres membres, a dénoncé la violence des gangs armés dans la région métropolitaine de Port-au-Prince.

Le ReNES s’est dit indigné et préoccupé par le vandalisme, le pillage et l’incendie de nombreuses maisons et entreprises privées et publiques, d’institutions sanitaires, scolaires et universitaires et par les menaces quotidiennes et constantes de destruction qui planent sur la capitale haïtienne et toute la zone métropolitaine de Port au Prince.

Comme les autres membres de la population, le ReNES dit constater l’escalade des attaques contre les institutions privées et publiques ainsi que les écoles et universités.

“Nous assistons depuis quelques semaines – et cela ne s’arrête pas – à la mise à sac d’hôpitaux dont l’hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti (HUEH), de pharmacies et de dépôts de médicaments, d’écoles et de centres universitaires publics dont la Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire (FAMV), la Faculté des Sciences (FDS), l’Ecole Normale Supérieure (ENS), l’Ecole Nationale des Arts (ENARTS).”

Dans cette note, les responsables du ReNES ont dressé un tableau sombre d’Haïti pendant cette période de violence où plusieurs institutions ont été attaquées par des gangs.

En ce sens, le Réseau National de l’Enseignement Supérieur Public Haïtien interpelle l’opinion nationale et internationale sur cette volonté affirmée de mise à mort de l’intelligence haïtienne et cette entreprise malhonnête de destruction des vies, de biens collectifs et de propriétés privées.

Par ailleurs, le ReNES a exprimé sa solidarité avec toutes les victimes de ce cataclysme d’origine humaine. Il recommande à la Police Nationale d’Haïti (PNH) et aux Forces Armées d’Haïti (FADH) de redoubler d’efforts pour protéger et servir la population. Il invite en outre, le peuple haïtien à faire preuve de vigilance, d’union et de persévérance pour défendre la vie et combattre l’anarchie, le vandalisme et l’impunité.

Le Réseau National de l’Enseignement Supérieur Public Haïtien est une structure qui regroupe l’Université d’Etat d’Haïti (UEH) et les dix (10) Universités Publiques en Région (UPRs).

