Le vibrant appel à l’aide de l’ambassadeur d’Haïti à l’UNESCO, Dominique Dupuy

​

​

La Déléguée Permanente d’Haïti auprès de l’UNESCO, Dominique Dupuy, lance un appel à l’aide

Lors de la 219e session du Conseil exécutif de l’UNESCO, Dominique Dupuy, Déléguée permanente d’Haïti à l’UNESCO, a prononcé un discours émouvant pour exprimer la détresse et la souffrance du peuple haïtien face à une crise humanitaire sans précédent. Elle a dénoncé la situation désastreuse dans laquelle se trouve son pays, tout en transmettant un message d’espoir et de détermination.

Dominique Dupuy a souligné que la situation actuelle en Haïti ne lui permettait pas de se concentrer sur les détails techniques de l’ordre du jour de la session. Elle a décrit la situation désastreuse dans laquelle l’éducation, la science et la culture en Haïti ont été englouties par des années de violence et de troubles. Elle a également fait remarquer que des millions de personnes vivent dans un cauchemar sanglant et que son pays est pris en otage.

La diplomate a exprimé sa douleur, son désarroi et sa colère face à la destruction de son pays. Elle dénonce les horreurs qui se déroulent en Haïti et appelle la conscience internationale à l’aide. Elle décrit une détérioration du tissu social, l’espoir qui disparaît et une jeunesse qui parfois est obligée d’aller jusqu’au stade de l’immolation.

A travers son plaidoyer l’objectif était de sensibiliser le monde à la situation critique d’Haïti et de demander une solidarité internationale pour aider son pays à sortir de cette descente vertigineuse vers l’inconnu.

Malgré les difficultés actuelles , Dominique Dupuy a refusé de se complaire dans un silence coupable et de capituler. Elle a souligné que son pays était au centre de nombreux enjeux planétaires, allant du soutien à l’humanitaire, la protection du climat sans oublier les dossiers d’ordre socio-économique. Elle a notamment rappelé que “se taire serait abandonné et trahir les combats menés par les pionniers de sa nation, ainsi que la mémoire des victimes”.

La Représentante d’Haïti à l’UNESCO a également souhaité mettre en valeur une Haïti pleine de lumière en rappelant son histoire et la richesse culturelle de son pays tout en évoquant des noms et symboles emblématiques. Malgré la conjoncture actuelle, l’ambassadrice a renouvelé sa confiance en la capacité de son peuple à se relever et réaffirmé qu’ils aspirent à la paix, à l’éducation et à un avenir meilleur.

Le discours de Mme L’ambassadrice Dominique Dupuy sonne comme un appel à l’aide auprès de la communauté internationale qui semble encore dans l’expectative face à l’urgence. Tout en dénonçant la crise humanitaire qui traverse le pays, la diplomate a souligné la souffrance que subissent les Haïtiens au quotidien.

Cependant, l’ambassadrice Dominique Dupuy, Déléguée Permanente d’Haïti auprès de l’UNESCO a souhaité conclure son discours dans des propos déterminés affirmant que «Haïti pouvait et allait renaître».

Son témoignage a mis un coup de projecteur sur la nécessité accrue d’une solidarité internationale et rappelle l’importance d’une paix durable, d’une éducation de qualité ainsi que la préservation de notre culture pour l’avenir d’Haïti.

À lire aussi :

Pou premye match li nan Lig Chanpyon, Melchie Dumornay patisipe nan viktwa ekip Lyon an ak yon pas gòl