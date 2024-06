Les autorités annoncent l’ouverture officielle de la saison cyclonique 2024

​

L’Unité Hydrométéorologique d’Haïti annonce l’ouverture officielle de la saison cyclonique 2024

L’Unité Hydrométéorologique d’Haïti dans un bulletin publié, ce vendredi 31 mai 2024, sur son site internet annonce l’ouverture officielle de la saison cyclonique 2024 pour les Caraïbes, le Golfe du Mexique et l’Atlantique Nord à partir du samedi 1er juin 2024, qui s’achèvera le 30 novembre 2024. Les autorités, y compris le SNGRD, la DGPC et l’UHM, sollicitent le soutien de la presse et des organismes tout au long de cette période.

Par ailleurs, une onde tropicale, actuellement située au sud-est de la République Dominicaine et s’étendant jusqu’au nord-ouest du Venezuela, apporte une masse d’air humide sur les Grandes Antilles ce vendredi matin. En conséquence, des averses orageuses modérées, parfois fortes sont attendues sur la région Sud ainsi que les départements de l’Ouest, du Centre et de l’Artibonite en fin d’après-midi et en soirée, a indiqué l’UHM.

Prévision pour Haïti :

Matin : Temps nuageux par endroits, notamment sur la région nord.

Journée : Percée de soleil avec une forte sensation de chaleur persistante en journée et en soirée.

Fin d’après-midi et soirée : Très nuageux avec des températures maximales comprises entre 32 et 36 degrés Celsius et des températures minimales entre 16 et 20 degrés Celsius.

Des averses de pluies modérées, fortes, parfois orageuses, sont prévues sur la Grand-Anse, le Sud, le Sud-Est, les Nippes, l’Ouest, l’Artibonite, le Centre et le Nord. Il y a des risques d’inondations soudaines sur certains bassins versants de la région Sud, a indiqué l’UHM.

Tendance pour les deux prochains jours (Samedi et Dimanche) :

Selon les prévisions, l’humidité devrait persister durant le week-end, avec des activités pluvieuses prévues principalement sur la Grand-Anse, les Nippes, le Sud, le Sud-Est, l’Ouest et l’Artibonite en après-midi, en soirée et au cours de la nuit.

Prévision pour Port-au-Prince et ses environs :

Matin : Temps partiellement nuageux.

Journée : Ensoleillé et chaud avec une forte sensation de chaleur de jour comme de nuit.

Fin d’après-midi et soirée : Nuageux à très nuageux. Les températures maximales atteindront 36 degrés Celsius et les minimales 26 degrés Celsius.

Des averses de pluies faibles à modérées, parfois orageuses, sont prévues en soirée et au cours de la nuit dans certains quartiers. Les autorités invitent les habitants à prendre les précautions nécessaires en raison des risques d’inondations et des conditions météorologiques variables prévues.

