Les États-Unis encouragent le docteur Garry Conille et le CPT de nommer un gouvernement et un CEP crédibles

Les États-Unis encouragent le docteur Garry Conille et le CPT à agir rapidement pour nommer un gouvernement et un Conseil Electoral Provisoire crédibles

À travers un communiqué le gouvernement américain appelle le Premier ministre du gouvernement de transition, le docteur Garry Conille et le Conseil Présidentiel de Transition à agir rapidement pour nommer un gouvernement et un Conseil Electoral Provisoire crédibles, responsables et inclusifs afin de réaliser des élections libres et équitables et de rétablir la sécurité et de fournir des services de base à tous les Haïtiens.

Les États-Unis exhortent le Conseil Présidentiel et le nouveau Premier ministre Garry Conille à travailler en collaboration et à engager toutes les parties prenantes à soutenir le peuple haïtien, qui continue de subir la brutalité de la violence horrible des gangs.

Les États-Unis se réjouissent de travailler avec Haïti en vue de résoudre la crise multiforme qui perdure dans le pays, notamment grâce au déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité (MMSS).

