Les membres du Conseil Présidentiel disent avoir élaboré les critères pour le choix d’un président

Les membres du Conseil Présidentiel disent avoir élaboré les critères et les mécanismes pour le choix du président du Conseil.

À travers un communiqué en date du 27 mars 2024 portant les signatures des membres du Conseil présidentiel et authentifié par Frinel Joseph, ils disent avoir élaboré les critères et les mécanismes pour le choix du président du Conseil.

Dans ce communiqué dont Juno7 a reçu une copie, les membres du Conseil expriment leur détermination à soulager la souffrance du peuple haïtien, pris au piège depuis trop longtemps entre la mauvaise gouvernance, la violence multiforme et le mépris de ses perspectives et de ses besoins.

“Dès son installation, le Conseil Présidentiel nommera un Premier Ministre ou une Première Ministre, avec lequel ou laquelle il constituera un Gouvernement d’Union Nationale et remettra Haïti sur la voie de la légitimité démocratique, de la stabilité et de la dignité”

Toutefois, le Conseil Présidentiel tient à informer la population, la diaspora haïtienne et la communauté internationale de la préparation de sa prise de fonction officielle.

“Ensemble, nous exécuterons un plan d’action clair visant la restauration de l’ordre public et démocratique à travers le rétablissement de la sécurité des vies et des biens de la population, le soulagement de la misère et la réalisation des élections libres ainsi que des réformes nécessaires pour le progrès de la nation”

Par ailleurs, le Conseil Présidentiel informe qu’il est en train de finaliser un document portant sur son organisation et son mode de fonctionnement incluant un accord politique transparent entre les secteurs engagés dans le processus.

Néanmoins, il salue la bravoure et le travail des agents de l’ordre dans la sécurisation de l’espace public malgré les défis de cet environnement difficile, tout en rappelant que nous sommes à un tournant crucial qui nous appelle à l’unité. Par conséquent, il est impératif que la nation toute entière se rassemble pour surmonter cette crise pour le bien-être de toutes et de tous et un avenir meilleur pour le pays.

